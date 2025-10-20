Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Με λαμπρότητα και επισημότητα θα εορταστούν και φέτος η ημέρα απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό και η 28η Οκτωβρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912, ημέρας απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθούν και φέτος με λαμπρότητα και επισημότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού περιλαμβάνει:

Α) Για το Δήμο Θεσσαλονίκης

α. Γενικό σημαιοστολισμό από τις (8:00) το πρωί της 25ης Οκτωβρίου ως και τη δύση του ήλιου την 28η Οκτωβρίου 2025.

β. Φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ομιλίες και εκδηλώσεις στα σχολεία

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

11.00 π.μ. Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης μετά των χαριτοβρύτων Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Έπαρση της σημαίας στο Λευκό Πύργο -Είκοσι ένας (21) κανονιοβολισμοί

  • 11.00 π.μ. Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • 5.30 μ.μ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Αίθουσα Τελετών: Επίσημος Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 113ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940, με προσφώνηση του Πρύτανη Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Κυριάκου Αναστασιάδη και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη με τίτλο: “Από τις ιστορικές σχέσεις της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία και Θράκη, στην ίδρυση της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον”.

Θα ακολουθήσουν Απονομές Τιμής στους Προέδρους της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια Μουσικό Μέρος, από τη χορωδία «Γιάννης Μάντακας» ΑΠΘ, τη Συμφωνική Ορχήστρα ΑΠΘ και το Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

  • 10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων
  • 11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή
  • 12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών
  • 6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας):Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόναςμε θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης»

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

  • Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά την ανατολή του ήλιου.
  • 10.30 π.μ. Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.
  • Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο.
  • Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
  • Εκτέλεση 2 (δύο) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
  • 11.00 π.μ. Παρέλαση στρατιωτικών, μαθητικών και πολιτικών τμημάτων, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά τη δύση του ήλιου.

Β) Για τους λοιπούς Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα εορτασμού θα καταρτισθεί με μέριμνα των οικείων Δημάρχων και θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

α. Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Επικράτεια από τις (8:00) το πρωί της 26ης Οκτωβρίου ως τη δύση του ήλιου στις 28 Οκτωβρίου 2025.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025..

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

  • Ομιλίες και εκδηλώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους λοιπούς φορείς, με μέριμνα των οικείων Αρχών.
  • Απόδοση τιμών από τους μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς στα μνημεία των Ηρώων.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

α. Δοξολογία

β. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, μετά το πέρας της Δοξολογίας.

γ. Παρέλαση πολιτικών τμημάτων, μαθητικών τμημάτων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (όπου υπάρχουν).

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Θα επιτρέπεται στον στρατό να καταρρίπτει «απειλητικά drones»

14:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πέθανε στα 36 του χρόνια πρώην επαγγελματίας αθλητής που ήταν υπό κράτηση

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

14:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 18χρονος που κατηγορείται για εκμετάλλευση ανηλίκων και παιδική πορνογραφία

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη κατά Βρετανικού Μουσείου: Το λιγότερο άστοχη η διοργάνωση δείπνου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

14:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα εποχή για το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης - Δωρεά 2,5 εκατ. από την ΤΕΡΝΑ

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς κινδυνεύει να… αθετήσει τις υποσχέσεις του

14:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δωρεάν COSMOTE TV και 3.000 δώρα* γνωριμίας ΟΛΑ χωρίς κατάθεση από το Pamestoixima.gr

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Αρνείται ότι απαίτησε από τον Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρo το Ντονμπάς

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Κήρυξε την έναρξη διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντέλιας βγαλμένος από το… Λούβρο: Η νέα παράσταση του νεαρού αρτίστα στην «OPAP Arena»

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη δράση στην Ευρώπη

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή

13:45ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Stéphane Boujnah (Euronext): Τελική η προσφορά για την ΕΧΑΕ, δεν προβλέπεται αύξηση στο τίμημα ή plan B

13:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Τα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση – Πότε διπλασιάζονται

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό λόγω τροχαίων και έργων

13:33WHAT THE FACT

Τι θα συνέβαινε αν ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν είχε φτάσει στον Νέο Κόσμο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το STAR δείχνει τα «δόντια» του στον ανταγωνισμό – Τα νούμερα του «Voice»

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ