Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912, ημέρας απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθούν και φέτος με λαμπρότητα και επισημότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού περιλαμβάνει:

Α) Για το Δήμο Θεσσαλονίκης

α. Γενικό σημαιοστολισμό από τις (8:00) το πρωί της 25ης Οκτωβρίου ως και τη δύση του ήλιου την 28η Οκτωβρίου 2025.

β. Φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ομιλίες και εκδηλώσεις στα σχολεία

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

11.00 π.μ. Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης μετά των χαριτοβρύτων Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Έπαρση της σημαίας στο Λευκό Πύργο -Είκοσι ένας (21) κανονιοβολισμοί

11.00 π.μ. Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5.30 μ.μ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Αίθουσα Τελετών: Επίσημος Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 113ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940, με προσφώνηση του Πρύτανη Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Κυριάκου Αναστασιάδη και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη με τίτλο: “Από τις ιστορικές σχέσεις της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία και Θράκη, στην ίδρυση της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον”.

Θα ακολουθήσουν Απονομές Τιμής στους Προέδρους της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια Μουσικό Μέρος, από τη χορωδία «Γιάννης Μάντακας» ΑΠΘ, τη Συμφωνική Ορχήστρα ΑΠΘ και το Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων

11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή

12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών

6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας):Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόναςμε θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης»

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά την ανατολή του ήλιου.

10.30 π.μ. Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο.

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.

Εκτέλεση 2 (δύο) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

11.00 π.μ. Παρέλαση στρατιωτικών, μαθητικών και πολιτικών τμημάτων, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Εκτέλεση 21 (είκοσι ενός) κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού κατά τη δύση του ήλιου.

Β) Για τους λοιπούς Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα εορτασμού θα καταρτισθεί με μέριμνα των οικείων Δημάρχων και θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

α. Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Επικράτεια από τις (8:00) το πρωί της 26ης Οκτωβρίου ως τη δύση του ήλιου στις 28 Οκτωβρίου 2025.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025..

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ομιλίες και εκδηλώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους λοιπούς φορείς, με μέριμνα των οικείων Αρχών.

Απόδοση τιμών από τους μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς στα μνημεία των Ηρώων.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

α. Δοξολογία

β. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, μετά το πέρας της Δοξολογίας.

γ. Παρέλαση πολιτικών τμημάτων, μαθητικών τμημάτων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (όπου υπάρχουν).

