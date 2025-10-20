Θεσσαλονίκη: Θα κλείσει και δεύτερη φορά το Μετρό πριν την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς

Δεύτερο κλείσιμο του μετρό Θεσσαλονίκης και αλλαγές στην χρήση αλλά και την τιμή του εισιτηρίου προανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναστολή λειτουργίας του Μετρό έχει προγραμματιστεί για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Ταχιάος, το μετρό θα κλείσει εκ νέου πριν την λειτουργία της γραμμής της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αυτό θα συμβεί τον Φεβρουάριο του 2026 και εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια περίπου ένα μήνα.

Παράλληλα ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα.

«Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», σημείωσε ο υφυπουργός Υποδομών και συνέχισε: «Με διαλειτουργικότητα το εισιτήριο δεν θα κοστίζει 60 λεπτά. Το μετρό εφόσον το εισιτήριο κοστίζει 1 ευρώ θα είναι οριακά βιώσιμο».

«Την Πόντου θα την κάνουμε. Παλεύουμε με τον χρόνο», ανέφερε επίσης ο κ. Ταχιάος ενώ σημείωσε ότι το κόστος των απαλλοτριώσεων μπορεί να αγγίξει τα 15 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από thestival.gr