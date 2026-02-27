Ιαπωνία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της στο βουνό επειδή ήταν άτακτο

Μια 28χρονη γυναίκα και ο επίσης 28χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν με την υποψία ότι εγκατέλειψαν τον 8χρονο γιο της στα βουνά της πόλης Μισίμα, στην επαρχία Σιζουόκα στην Ιαπωνία.

Οι δύο κατηγορούνται ότι συνωμότησαν για να εγκαταλείψουν το αγόρι στα βουνά γύρω στις 2 μ.μ. την Κυριακή, σύμφωνα με την τηλεόραση Asahi. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει αν οι δύο έχουν παραδεχτεί την κατηγορία, αλλά ο άνδρας φέρεται να δήλωσε ότι το έκανε «για να τιμωρήσει το παιδί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο αποφάσισαν να εγκαταλείψουν προσωρινά το αγόρι στα βουνά ως μορφή τιμωρίας, επειδή δεν τους άκουγε και δεν έκανε ό,τι του έλεγαν.

Το αγόρι ζήτησε βοήθεια σε μια κοντινή κατασκήνωση περίπου μία ώρα μετά την εγκατάλειψή του. Ένας υπάλληλος της κατασκήνωσης κάλεσε βοήθεια στις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέροντας ότι ένα αγόρι βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους.

Η μητέρα του αγοριού και ο σύντροφός της επέστρεψαν στο σημείο όπου το είχαν αφήσει, αλλά όταν δεν μπόρεσαν να το βρουν, επικοινώνησαν με την αστυνομία. Συνελήφθησαν αργότερα την Κυριακή, αφού επιβεβαιώθηκε η ασφάλεια του αγοριού.

Το αγόρι δεν τραυματίστηκε. Η απόσταση από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε μέχρι το κάμπινγκ είναι περίπου ένα χιλιόμετρο και, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους, το αγόρι φαινόταν ανήσυχο όταν διασώθηκε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά αν το αγόρι έχει υποστεί κακοποίηση στο σπίτι.

