Ελλάδα: Κανονικά στη δωδεκάδα της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο οι Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο με την δωδεκάδα της Εθνικής να γίνεται γνωστή και τον Ντίνο Μήτογλου να δίνει κανονικά το «παρών», όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. 

Ελλάδα: Κανονικά στη δωδεκάδα της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο οι Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει να κάνει το 3/3 στον όμιλό της.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης και ανάμεσα στους παίκτες θα είναι και ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος χθες δεν πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Παρί.

Κανονικά υπολογίζεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που χθες αγωνίστηκε κανονικά κόντρα στην Παρί, με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.

