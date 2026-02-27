Φθιώτιδα: Μικρή φώκια βγήκε για... βόλτα στους δρόμους της Αρκίτσας - Δείτε βίντεο

Το μικρό θηλαστικό είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα

Φθιώτιδα: Μικρή φώκια βγήκε για... βόλτα στους δρόμους της Αρκίτσας - Δείτε βίντεο
Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της Αρκίτσας στην Φθιώτιδα το πρωί της Πέμπτης, όταν μια μικρή φώκια βγήκε για μια βόλτα στο δρόμο της προς την παραλία.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, το μικρό θηλαστικό είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού, καθώς ειδοποίησαν και το Λιμενικό Σταθμό.

Δείτε βίντεο:

