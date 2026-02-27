Κομισιόν σε Τσιόδρα: 205 εκατ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Κομισιόν θα διαθέσει 205 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στην ευρωπαϊκή αγορά και σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο αρμόδιος Επίτροπος Κριστόφ Χάνσεν, το πρόγραμμα για το 2026 προβλέπει το υψηλότερο ποσό που έχει διατεθεί ποτέ για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας και είναι ανοικτό σε οργανώσεις γεωργών που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Συμπληρώνει ότι από το πρόγραμμα αυτό, «160 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν σε επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων από ομάδες παραγωγών και άλλους εμπορικούς φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ 45 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ένωσης στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες».

Σημειώνει ότι με βάση το πρόγραμμα εργασίας για το 2026, η Κομισιόν θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: μια νέα «ευρωπαϊκή εκστρατεία για τα τρόφιμα» σε όλα τα κράτη μέλη και αποστολές υψηλού επιπέδου με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών.

Επίσης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρηματικών επαφών και την ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων της Ένωσης, συμμετοχή με περίπτερα της ΕΕ σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και διοργάνωση εκστρατειών προώθησης σε τρίτες χώρες καθώς και την κατάρτιση εγχειριδίων εισόδου στις αγορές για τους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων που σχεδιάζουν να εισέλθουν ή βρίσκονται σε διαδικασία εισόδου στην αγορά τρίτης χώρας.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην ερώτησή του, είχε επισημάνει την ανάγκη μέτρων για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων.

Σημειώνοντας δε ότι «οι εκστρατείες προώθησης συμβάλλουν σημαντικά στο άνοιγμα νέων διεθνών αγορών για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες, ενισχύοντας έτσι, το εισόδημά τους και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ», είχε ερωτήσει την Κομισιόν τι πόρους θα διαθέσει για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στην ΕΕ και παγκοσμίως

Διαβάστε επίσης