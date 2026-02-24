Θεοδωρικάκος: «Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεοδωρικάκος: «Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια»
SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έγκριση αυτή επιτρέπει την υποστήριξη νέων επενδύσεων από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Μέσω στρατηγικής επένδυσης του υπουργείου Ανάπτυξης, η εγχώρια παραγωγή χαρτιού καλύπτει πλέον το σύνολο των αναγκών της χώρας, μειώνοντας τις εισαγωγές.
  • Η ενίσχυση της βιομηχανίας συνδέεται με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και βελτιωμένες αμοιβές, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους.
Snapshot powered by AI

O υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο σημαντικές εξελίξεις για τη βιομηχανία και την ελληνική οικονομία.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου έως σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχο πλαίσιο ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι, μέσω στρατηγικής επένδυσης που υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, επιτεύχθηκε αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει πλέον το σύνολο των αναγκών της χώρας. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή περιορίζει την ανάγκη εισαγωγών και συνιστά σημαντική οικονομική επιτυχία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και καλύτερες αμοιβές, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο υπουργός: «Δυο πολύ καλά νέα σήμερα για την βιομηχανία μας, και μας ενδιαφέρουν όλους, γιατί η βιομηχανία δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με πολύ καλύτερους μισθούς, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Η πρώτη είδηση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει πλέον την δυνατότητα να ενισχύουμε οικονομικά σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν.

Άρα, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να στηριχτούν για περαιτέρω επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη πολύ καλή είδηση: με επένδυση που ενισχύει το υπουργείο Ανάπτυξης, πετυχαίνουμε η παραγωγή χαρτιού να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας.

Πολύ απλά, η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται να εισάγει χαρτί και αυτό είναι μία σημαντική οικονομική επιτυχία».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Συμφωνία συνεργασίας ΟΝΕΧ – Hanwha Power Systems

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League

21:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 24/2/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις πεθαίνουν «μυστηριωδώς» μέσα σε δύο εβδομάδες σε τουριστικό πάρκο

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Εντοπισμός 71 παρανόμων μεταναστών και σύλληψη ενός διακινητή από το λιμενικό

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος για ψήφο αποδήμων: Καλώ τα κόμματα να το ψηφίσουν για να εφαρμοστεί στις εθνικές εκλογές

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια»

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ