Τσιόδρας: Ζητά προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα ηλεκτρονικών αγορών

Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα που εισάγονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητά ο ευρωβουλευτής της ΝΔ από την Κομισιόν

Newsbomb

Τσιόδρας: Ζητά προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα ηλεκτρονικών αγορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα που εισάγονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητά ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, ρωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και εαν εξετάζει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Αρχής που να μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημειώνει ότι σε πρόσφατο έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών ειδών που εισήχθησαν στην ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν ακολουθούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ενώ από αυτά που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο, 84% αυτών χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η εφαρμογή των κανόνων εποπτείας της αγοράς δεν είναι ομοιόμορφη στην ΕΕ και εντοπίζονται σημαντικά κενά επιβολής λόγω έλλειψης πόρων και συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών» και καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης ότι θα υπάρχει στην πράξη φορέας, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη του προϊόντος που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά και ότι οι σχετικές υποχρεώσεις δεν θα παρακάμπτονται με πρακτικές όπως η ίδρυση εικονικών εταιρειών.

Αναλυτικά η ερώτηση προς την Κομισιόν

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε πρόσφατο έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών ειδών που εισήχθησαν στην ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν ακολουθούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, ενώ από αυτά που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο, 84% αυτών χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα.

Η εφαρμογή των κανόνων εποπτείας της αγοράς δεν είναι ομοιόμορφη στην ΕΕ και εντοπίζονται σημαντικά κενά επιβολής λόγω έλλειψης πόρων και συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών.

Επίσης, παρότι ο σχετικός Κανονισμός αναφέρεται στα καθήκοντα των οικονομικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ, oι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υφίστανται άνισο ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τρίτων χωρών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο;

2. Πώς θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει στην πράξη φορέας, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη του προϊόντος και ότι οι σχετικές υποχρεώσεις δεν θα παρακάμπτονται με πρακτικές όπως η ίδρυση εικονικών εταιρειών;

3. Εξετάζει τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής Αρχής εποπτείας της αγοράς εφοδιασμένης με εντολή για διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 77χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έκθεση παθολόγων θα αποδείξει ότι δολοφονήθηκε, λέει ο αδελφός του

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι Αρχές βρήκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα του 85χρονου που απήχθη κατά λάθος από το σπίτι του

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 11 προσθήκες Δούκα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση: «Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση 6,9 κιλών κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή

13:24ΦΑΡΜΑΚΟ

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Επικίνδυνο για την καρδιά, περιέχει φαρμακευτική ουσία

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Ζητά από την Κομισιόν προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα ηλεκτρονικών αγορών

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νέα απάτη με λεία χρυσαφικά - Συνελήφθη 22χρονη - Αναζητούνται οι συνεργοί

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στον Ολυμπιακό: Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος, μέλος της ομάδας που νίκησε τη Σάντος του Πελέ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε εκκένωσε την κατοικία του για τρεις ώρες λόγω απειλής για βόμβα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:00LIFESTYLE

Αυτή η Τσικνοπέμπτη είχε exclusive BBQ event Newsbomb.gr x The Eaters και αυθεντική γεύση ΠΙΝΔΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

12:53ΚΟΣΜΟΣ

«Χαρτογράφηση» των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Οι αριθμοί πίσω από τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν - Χάρτες και διαγράμματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ