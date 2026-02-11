Τσιόδρας: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

Η νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όπως την παρουσίασε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο

Τσιόδρας: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να στηριχτεί στο τρίπτυχο «προετοιμασία, συνεργασία, προστασία» ώστε να γίνουν οι κοινωνίες πιο ανθεκτικές και οι πολίτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς, σε παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη νότια Ευρώπη.

Αρχικά, σημείωσε ότι η Μεσόγειος έχει μεταβληθεί σε hotspot της κλιματικής κρίσης, συμπληρώνοντας ότι «επειδή τα ακραία φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται, όπως βλέπουμε στην πατρίδα μου την Ελλάδα, χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση».

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να σταθούμε δίπλα στους Ευρωπαίους παραγωγούς που βλέπουν τη σοδειά τους να καταστρέφεται, ενισχύοντάς τους να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες για τις οποίες δεν ευθύνονται εκείνοι» συμπληρώνοντας ότι η κλιματική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο σε πλημμύρες ή πυρκαγιές αλλά και σε παρατεταμένες ξηρασίες, λειψυδρία και καύσωνες.

Κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη για συστηματική προετοιμασία, ενίσχυση των υποδομών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω του rescEU και αποκατάσταση των ζημιών με πιο γρήγορες διαδικασίες μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Η Μεσόγειος έχει μεταβληθεί σε hotspot της κλιματικής κρίσης.

Επειδή τα ακραία φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται, όπως βλέπουμε στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση. Συστηματική προετοιμασία, ενίσχυση των υποδομών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω του rescEU.

Αποκατάσταση των ζημιών με πιο γρήγορες διαδικασίες μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η κλιματική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο σε πλημμύρες ή πυρκαγιές.

Παράλληλα με τα ακραία φαινόμενα, παρατεταμένες ξηρασίες, λειψυδρία, καύσωνες επηρεάζουν του Ευρωπαίους παραγωγούς που βλέπουν τη σοδειά τους να καταστρέφεται και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, ενισχύοντάς τους να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες για τις οποίες δεν ευθύνονται εκείνοι.

Η αλλαγή των συνθηκών απαιτεί νέα προσέγγιση.

Προετοιμασία, Συνεργασία, Προστασία.

Είναι οι όροι που θα κάνουν τις κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές και τους πολίτες μας να αισθάνονται πιο ασφαλείς.

Σας ευχαριστώ».

