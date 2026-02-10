Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ώρα να στηρίξουμε και να δώσουμε προοπτική στον αμπελοοινικό τομέα

Τι ανέφερε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Την ανάγκη η Ευρώπη να στηρίξει και να δώσει προοπτική στον αμπελοοινικό τομέα, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθετική πρόταση και τη δέσμη μέτρων στήριξης της EE για τους οινοπαραγωγούς.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ τόνισε ότι τα νέα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αφού «πράγματι χρειαζόμαστε ουσιαστική απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, επενδύσεις με κάλυψη μέχρι και 80% του κόστους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ισχυρά προγράμματα ενίσχυσης του οινοτουρισμού και προώθησης των ευρωπαϊκών κρασιών για καλύτερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών, ένα πιο ασφαλές πλαίσιο για τους οίνους με λιγότερο αλκοόλ και για τα αρωματισμένα οινικά προϊόντα».

Υπογράμμισε την ανάγκη ο τομέας αυτός να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συμπληρώνοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις όπως «οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές αφού οδηγεί σε αύξηση των δασμών, όπως συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σημείωσε ότι ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο αφού στηρίζει πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, συνεισφέρει περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και διατηρεί ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της δημογραφικής ερήμωσης.

Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι «το κρασί δεν είναι απλώς ένα ακόμη γεωργικό προϊόν. Είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα μοχλός βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Οφείλουμε να το στηρίξουμε και να του δώσουμε προοπτική».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις.

Με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, και ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές αφού οδηγεί σε αύξηση των δασμών, όπως συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μικρά και οικογενειακά οινοποιεία.

Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο.

Στηρίζει πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, συνεισφέρει περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, και διατηρεί ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της δημογραφικής ερήμωσης.

Η νομοθετική πρόταση και η δέσμη μέτρων κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αφού πράγματι χρειαζόμαστε ουσιαστική απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, επενδύσεις με κάλυψη μέχρι και 80% του κόστους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ισχυρά προγράμματα ενίσχυσης του οινοτουρισμού και προώθησης των ευρωπαϊκών κρασιών για καλύτερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών, ένα πιο ασφαλές πλαίσιο για τους οίνους με λιγότερο αλκοόλ και για τα αρωματισμένα οινικά προϊόντα.

Ο αμπελοοινικός τομέας πρέπει επίσης να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το κρασί δεν είναι απλώς ένα ακόμη γεωργικό προϊόν.

Είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα μοχλός βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.

Οφείλουμε να το στηρίξουμε και να του δώσουμε προοπτική».

