Συνάντηση Μητσοτάκη - κτηνοτρόφων: Αυτά είναι τα θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για τον σχεδιασμό για το μέλλον του αγροτικού τομέα.

Στόχος είναι, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, η αναδιοργάνωσή της κτηνοτροφίας της χώρας με αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

Δεν ενδείκνυται ο εμβολιασμός

Σε αυτή τη λογική στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν τόσο τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων όσο και τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς με την κυβέρνηση να επιμένει πως ο εμβολιασμός του ζωικού κεφαλαίου δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Όσον αφορά τους αγρότες και με δεδομένη τη συγκέντρωση που έχουν ανακοινώσει με τα τρακτέρ τους την Παρασκευή στην Αθήνα από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν πως η πρόσθετη ενίσχυση, ύψους 160 εκατομμυρίων, που έχει ήδη ανακοινωθεί θα δοθεί μέσα στο Φεβρουάριο ενώ ως το τέλος του μήνα θα υπάρξει και η νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο που θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία.

Παράλληλα σε συνάντηση που θα έχει ο αρμόδιος υπουργός με τους εκπροσώπους των παραγωγών θα πραγματοποιηθεί και ο επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επισημαίνουν πως μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε όλα τα επίπεδα με στόχο να βρεθούν λύσεις σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Επαναλαμβάνουν πάντως την ανάγκη ο διάλογος αυτός να συνεχιστεί με στόχο την ουσιαστική αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα και την στήριξη των ανθρώπων του.

