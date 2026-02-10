Γιάννης Πανούσης στο Newsbomb: «Πάντα έλεγα ότι είμαι ΠΑΣΟΚογενής»

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη στην Επιτροπή Διεύρυνσης που παρουσίασε χθες το ΠΑΣΟΚ, και σίγουρα η πιο ηχηρή, είναι αυτή του πρώην αν. υπουργού Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστού καθηγητή εγκληματολογίας Γιάννη Πανούση, αφού η «επιστροφή» του στο ΠΑΣΟΚ έρχεται μετά από μια απουσία τουλάχιστον 40 ετών. Ο Γιάννης Πανούσης είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του '80 λόγω του σκανδάλου Κοσκωτά.

Τι τον έφερε όμως ύστερα από τόσα χρόνια ξανά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ; Σκοπεύει να εμπλακεί εκ νέου με την κεντρική πολιτική σκηνή; Τι πιστεύει για τη συζήτηση που εξελίσσεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και ποια η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα;

Ο πρώην υπουργός μιλά αποκλειστικά στο newsbomb.gr μία ημέρα μετά την ένταξή του στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και απαντά σε αυτά και σε πολλά ακόμη κρίσιμα ερωτήματα.

Πανούσης: «Η μόνη σταθερά στο πολιτικό σκηνικό είναι το ΠΑΣΟΚ»

Ο Γιάννης Πανούσης ευθύς εξαρχής δηλώνει διαχρονικά «ΠΑΣΟΚογενής», χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ σήμερα ως τη μόνη σταθερά στο ρευστό πολιτικό σκηνικό.

Απαντώντας στο τι τον κάνει να επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, σχεδόν 40 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο κ. Πανούσης απαντά: «Έφυγα από το ΠΑΣΟΚ το '89 με το σκάνδαλο Κοσκωτά και μετά είχα την ιστορία της ΔΗΜΑΡ. Ποτέ δεν εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ και πάντα έλεγα ότι είμαι ΠΑΣΟΚΟγενής Αυτή τη στιγμή στη ρευστότητα που έχει το πολιτικό σκηνικό, η μόνη σταθερά αν εξαιρέσουμε τη ΝΔ, είναι το ΠΑΣΟΚ. Με τα προβλήματά του, αλλά με ιστορία, με ιδεολογία, και με ένα δίκτυο που έχει σε όλη τη χώρα με δημάρχους, συνδικαλιστές κλπ. Οι άλλοι όλοι λίγο-πολύ, είτε μαλώνουν μεταξύ τους, ή λιμνάζουν, ή φαντάζονται κλπ. Οπότε θεώρησα ότι με τη μορφή της συμπαράταξης και όχι της ένταξης, σε μια επιτροπή με κάποιους ανθρώπους της κοινωνίας των πολιτών, που με τη γνώση, την πείρα τους, τον τρόπο που μιλάνε στην κοινωνία, θα προσπαθήσουν να διευρύνουν αυτή την αντίληψη περί της -κατά τη γνώμη μου- σοσιαλιστικής δημοκρατικής Αριστεράς».

Αναφορικά με το αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που είχε μέχρι και το 2012 που εντάχθηκε για τελευταία φορά σε κάποια κυβέρνηση, ο κ. Πανούσης κάνει λόγο για ένα κόμμα που εξελίσσεται ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, σημειώνοντας όμως ότι υπάρχει ένας κοινός πολιτικός πυρήνας και ότι οι αλλαγές δεν σημαίνουν μόνο αλλοίωση, αλλά και εξέλιξη.

«Τα πάντα αλλάζουν. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα, του Σημίτη, του Γιώργου, του Βενιζέλου, της Φώφης, τώρα του Ανδρουλάκη, είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν, μετεξελίσσονται. Υπάρχει όμως μια σταθερά, ένας πυρήνας, αυτό που ονομάζουμε Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη. Αν και εγώ θα ήθελα να είναι και Σοσιαλιστική, όχι σοσιαλδημοκρατική, ούτε κεντροαριστερά και τέτοια δε μ' αρέσουν αυτά. Υπάρχει ένας πυρήνας, υπάρχει ένας κόσμος που πίστευε και πιστεύει. Αν η αλλαγή δεν είναι αλλοίωση, αλλά είναι εξέλιξη, τόσο το καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο newsbomb.gr ο κ. Πανούσης.

Παράλληλα, η απάντησή του ήταν σαφής σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αυτή η ένταξη στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, υποδηλώνει και μια πρόθεση επανενεργοποίησης στην πολιτική.

«Ρητά όχι» ξεκαθάρισε ο κ. Πανούσης. «Το είπα ρητά στον Σκανδαλίδη όταν συναντηθήκαμε ότι δε ζητάω τίποτα, δε διεκδικώ τίποτα, δε θέλω τίποτα. Αυτό είναι ρητό, δεν παίζεται!», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω 11 χρόνια να δω τον Τσίπρα»

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Γιάννης Πανούσης σε άρθρο του στο Capital με τίτλo «Σώσον, Κύριε, τον λαό σου», προέβλεψε ότι εντός του 2026 θα σχηματιστεί «ελληνικό κόμμα Τραμπ» μαζί με πρόθυμους/πρόθυμες Greek friends. «Περιμένω να δω την έκφραση των προσώπων των αφελών 'χρήσιμων ηλίθιων' που τραγουδούσαν στις πλατείες ζητώντας περισσότερο δημοκρατικό καπιταλισμό made in the USA», αναφέρει στο άρθρο.

Ρωτήθηκε λοιπόν αν η αναφορά αυτή σε «χρήσιμους ηλίθιους» αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στου οποίου την πρώτη κυβέρνηση (2015) ο κ. Πανούσης ορίστηκε αν. υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη

«Τον δημοκρατικό καπιταλισμό τον ανακάλυψε και τον έφερε στην Ελλάδα ο κ. Τσίπρας. Δεν ξέρω πώς το μετεξελίσσει σε ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία. Αλλά δημοκρατικός καπιταλισμός δεν είναι αυτό. Αν οι εξαιρετικοί επιστήμονες που πλαισιώνουν το Ινστιτούτο έχουν στο μυαλό τους μια Αριστερά, πρέπει να μας πουν ποια Αριστερά. Η Ριζοσπαστική Αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πέθανε. Ποια είναι η άλλη Αριστερά; Ή αν έχουν τον δημοκρατικό καπιταλισμό πρέπει να μας εξηγήσουν τι εννοούν», ανέφερε ο Γιάννης Πανούσης.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα μάλιστα συμπλήρωσε ότι «δεν έχω καμία επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, έχω 11 χρόνια να τον δω τον άνθρωπο. Με τίμησε με μία θέση. Εγώ δεν είμαι υπέρ στο να βρίζω αυτά που έζησα, ούτε να λέω ότι όλοι ήταν κακοί και εγώ ο καλός, ούτε να κάνω διαφοροποιήσεις. Με τις ιδέες και με τις πράξεις αντιμετωπίζεις κάποιον που έχει άλλες αντιλήψεις, δεν το αντιμετωπίζεις με ύβρεις και δολοφονίες χαρακτήρων».

