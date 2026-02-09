Σήμερα η παρουσίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: Τα πρώτα ονόματα και οι «στόχοι»

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς θα παρουσιάσουν σήμερα στα γραφεία του κόμματος την νέα προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να δώσει σήμα νίκης και συμπόρευσης με δυνάμεις που ξεπερνούν τα κομματικά όρια, στοχεύοντας στην αμφίπλευρη διεύρυνση του Κινήματος.

Η επιτροπή διεύρυνσης έχει χαρακτηριστεί «ομάδα κρούσης» και στόχος είναι να μπορέσει να πείσει προσωπικότητες από όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής να συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να ηγηθεί της προοδευτικής πολιτικής «αλλαγής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιτροπή που θα παρουσιαστεί σήμερα θα φιγουράρουν μεταξύ άλλων τα ονόματα του πρώην υφυπουργού Παιδείας Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, του Νίκου Μαδεμλή, ο οποίος ήταν γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του Μάρκου Μπόλαρη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου, και του Γιώργου Σακελλίων, που ανήκε στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ του Κώστα Σημίτη.

Μάλιστα, πιθανή φαίνεται να είναι επίσης η συμμετοχή του Θεόδωρου Μαργαρίτη, ο οποίος θα σηματοδοτήσει και την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ για «άνοιγμα» προς τα αριστερά, αλλά και δύο προβεβλημένα στελέχη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Με «καταγωγή» από την Κουμουνδούρου αναμένεται επίσης να ανακοινωθεί η Ζωή Καρκούλια, πρώην μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτική διελκυστίνδα με Τσίπρα

Βασικό ζητούμενο για τη Χαριλάου Τρικούπη, εκτός από το να κινήσει σε θετική κατεύθυνση τη δημοσκοπική βελόνα, είναι και να δείξει την πολιτική της κυριαρχία σε έναν πολιτικό χώρο που εποφθαλμιούν πολλοί, ανάμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Άλλωστε, η πολιτική διελκυστίνδα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα μόλις άρχισε να «παίζεται» και αναμένεται να λάβει μεγάλες διαστάσεις το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού ανταγωνισμού περιλαμβάνεται άλλωστε και η καταγραφή στο «στρατόπεδο» Τσίπρα τριών σημαντικών προσώπων, οι οποίοι έδωσαν το στίγμα τους συμμετέχοντας ως ομιλητές σε παρουσιάσεις της Ιθάκης στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού: πρόκειται για τους Αντώνη Σαουλίδη, Γιώργο Σιακαντάρη και Γιώργο Μπουλμπασάκο. Ο τελευταίος μάλιστα προχώρησε σε πολύ αιχμηρές αναφορές για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ κατά την προχθεσινή παρουσίαση της Ιθάκης στα Ιωάννινα.

Οι «στόχοι» της Επιτροπής Διεύρυνσης

Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ ευελπιστεί τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα της επιτροπής διεύρυνσης να ανακοινωθούν σχετικά σύντομα.

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό στελέχη όπως η Νίνα Κασσιμάτη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Θάνος Μωραΐτης, ενώ εσχάτως στη «λίστα» προστέθηκε σύμφωνα με αρκετούς, ο ανεξάρτητος πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, στην εκδήλωση του οποίου το περασμένο Σάββατο μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπο του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Τα παραπάνω στελέχη αποτελούν προσθήκες που έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα στο πλαίσιο της δικής του διεύρυνσης, συνεπώς, η πιθανή ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ, εντάσσεται και στον ευρύτερο πολιτικό ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και του πρώην πρωθυπουργού.

