Βενιζέλος για εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ: Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, θα αφορά όλα τα πρόσωπa

Ηχηρή προειδοποίηση Βενιζέλου προς όλα τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου και εκλογών.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βενιζέλος για εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ: Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, θα αφορά όλα τα πρόσωπa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια συμβουλή με ιδιαίτερες προειδοποιήσεις έδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο newsbomb.gr και την Όλγα Τρέμη.

Η συνέντευξη «έβγαλε» πολλές ειδήσεις, ενώ οι παρεμβάσεις του κ. Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τα εθνικά θέματα έγιναν αντικείμενο πολλών συζητήσεων.

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν όμως και η άποψη που εξέφρασε ο κ. Βενιζέλος για την εκρηκτική εσωκομματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου και των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου ήταν μια σαφής προειδοποίηση για την ανάγκη ενότητας και τις συνέπειες που θα υπάρξουν για το κόμμα εάν συνεχίσει να πολώνεται η κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος.

«Θέλω να καταλάβουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιδίως τα στελέχη που έχουν φιλοδοξίες, ότι η μοίρα τους είναι κοινή. Αν πάνε καλά, θα πάνε καλά επειδή θα το θέλουν και θα το επιδιώξουν όλοι μαζί. Αν δεν πάνε καλά, αυτό θα τους βλάψει όλους μαζί».

Μάλιστα στην επιμονή της Όλγας Τρέμη να εξηγήσει τους λόγους που τον ωθούν σε αυτή τη δήλωση, ξεκαθαρίζει ότι «ο ρόλος μου είναι να δώσω μια συμβουλή» και επανήλθε ακόμη πιο ξεκάθαρα στην αρχική του σκέψη:

«Λέω κάτι αυτονόητο με αγάπη και με αίσθηση του βάρους της ιστορίας. Όλοι μαζί θα πάνε και πρέπει να πάνε ενωμένοι, δείχνοντας το πιο σοβαρό και αξιόπιστο πρόσωπό τους. Αν πάνε καλά θα είναι καλό για όλους, αν δε είναι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, το αποτέλεσμα θα αφορά τον χώρο, την παράταξη, αλλά και τα πρόσωπα, όλα!», τόνισε ο κ. Βενιζέλος

Είναι σαφές ότι οι αναφορές του στρέφονται προς το μέρος των Δούκα, Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου, καθώς οι μεταξύ τους διαφωνίες στη στρατηγική του κόμματος, αλλά και οι ανταγωνιστικές τους σχέσεις, έχουν οδηγήσει το κόμμα σε μια φάση έντονης εσωστρέφειας που όσο πλησιάζουμε προς το συνέδριο φαίνεται να βαθαίνει και να εντείνεται.

Η προειδοποίηση λοιπόν του κ. Βενιζέλου είναι σαφής και με πολλαπλούς αποδέκτες, «ιδίως τα στελέχη που έχουν φιλοδοξίες», όπως είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας έτσι ότι μια εκλογική αποτυχία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές δε θα επιταχύνει τις διαδικασίες προς μια αλλαγή ηγεσίας, αλλά περισσότερο θα αποτυπώσει τις συλλογικές ευθύνες των κεντρικών στελεχών του κόμματος.

Η αναφορά του κ. Βενιζέλου θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως μια δήλωση στήριξης στον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο μια τέτοια ανάγνωση θα απομείωνε την επιδραστικότητα του κ. Βενιζέλου σε πολλά και διαφορετικά ακροατήρια εντός του κόμματος. «Είμαι δίπλα στο ΠΑΣΟΚ, είμαι παλιός πρόεδρός του, στηρίζω τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ συνολικά, θέλω να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση, αλλά δεν μετέχω στα όργανά του, δε διαμορφώνω τη θέση του, δεν ξέρω λεπτομερώς τι γίνεται», ξεκαθάρισε άλλωστε ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος στη συνέντευξη στο Newsbomb.gr

Προσώρας δεν έχουν υπάρξει αντιδράσεις στις αναφορές του κ. Βενιζέλου από τα πρωτοκλασάτα στελέχη στα οποία εμμέσως απευθύνθηκε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει ξανά στα υβριδικά

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Η αναβίωση του «Knurr-and-Spell»: Ένα ξεχασμένο σπορ επιστρέφει στις ρίζες του

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ: Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, θα αφορά όλα τα πρόσωπa

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης με λάμψη αστέρων και ηχηρά μηνύματα

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τρείς αγώνες στο… πρόγευμα των μεγάλων ντέρμπι

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Έντονες αντιδράσεις στα social media για το «playback» της Mariah Carey

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Ποιος είναι ο Ρώσος στρατηγός που «οργάνωσε» δηλητηριάσεις

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

06:28ΥΓΕΙΑ

Έλεγχοι της EFSA για τα βακτήρια στο κρέας προς κατάψυξη - Τα συμπεράσματα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Το φινλανδικό μοντέλο και η αντιμετώπιση ως ομαδικό φαινόμενο – Τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Ο οδηγός έβρισε τον πεζό που παρέσυρε - Βίντεο ντοκουμέντο

06:28ΥΓΕΙΑ

Έλεγχοι της EFSA για τα βακτήρια στο κρέας προς κατάψυξη - Τα συμπεράσματα

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ