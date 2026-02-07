Βενιζέλος για εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ: Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, θα αφορά όλα τα πρόσωπa

Μια συμβουλή με ιδιαίτερες προειδοποιήσεις έδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο newsbomb.gr και την Όλγα Τρέμη.

Η συνέντευξη «έβγαλε» πολλές ειδήσεις, ενώ οι παρεμβάσεις του κ. Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τα εθνικά θέματα έγιναν αντικείμενο πολλών συζητήσεων.

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν όμως και η άποψη που εξέφρασε ο κ. Βενιζέλος για την εκρηκτική εσωκομματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου και των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου ήταν μια σαφής προειδοποίηση για την ανάγκη ενότητας και τις συνέπειες που θα υπάρξουν για το κόμμα εάν συνεχίσει να πολώνεται η κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος.

«Θέλω να καταλάβουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιδίως τα στελέχη που έχουν φιλοδοξίες, ότι η μοίρα τους είναι κοινή. Αν πάνε καλά, θα πάνε καλά επειδή θα το θέλουν και θα το επιδιώξουν όλοι μαζί. Αν δεν πάνε καλά, αυτό θα τους βλάψει όλους μαζί».

Μάλιστα στην επιμονή της Όλγας Τρέμη να εξηγήσει τους λόγους που τον ωθούν σε αυτή τη δήλωση, ξεκαθαρίζει ότι «ο ρόλος μου είναι να δώσω μια συμβουλή» και επανήλθε ακόμη πιο ξεκάθαρα στην αρχική του σκέψη:

«Λέω κάτι αυτονόητο με αγάπη και με αίσθηση του βάρους της ιστορίας. Όλοι μαζί θα πάνε και πρέπει να πάνε ενωμένοι, δείχνοντας το πιο σοβαρό και αξιόπιστο πρόσωπό τους. Αν πάνε καλά θα είναι καλό για όλους, αν δε είναι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, το αποτέλεσμα θα αφορά τον χώρο, την παράταξη, αλλά και τα πρόσωπα, όλα!», τόνισε ο κ. Βενιζέλος

Είναι σαφές ότι οι αναφορές του στρέφονται προς το μέρος των Δούκα, Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου, καθώς οι μεταξύ τους διαφωνίες στη στρατηγική του κόμματος, αλλά και οι ανταγωνιστικές τους σχέσεις, έχουν οδηγήσει το κόμμα σε μια φάση έντονης εσωστρέφειας που όσο πλησιάζουμε προς το συνέδριο φαίνεται να βαθαίνει και να εντείνεται.

Η προειδοποίηση λοιπόν του κ. Βενιζέλου είναι σαφής και με πολλαπλούς αποδέκτες, «ιδίως τα στελέχη που έχουν φιλοδοξίες», όπως είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας έτσι ότι μια εκλογική αποτυχία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές δε θα επιταχύνει τις διαδικασίες προς μια αλλαγή ηγεσίας, αλλά περισσότερο θα αποτυπώσει τις συλλογικές ευθύνες των κεντρικών στελεχών του κόμματος.

Η αναφορά του κ. Βενιζέλου θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως μια δήλωση στήριξης στον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο μια τέτοια ανάγνωση θα απομείωνε την επιδραστικότητα του κ. Βενιζέλου σε πολλά και διαφορετικά ακροατήρια εντός του κόμματος. «Είμαι δίπλα στο ΠΑΣΟΚ, είμαι παλιός πρόεδρός του, στηρίζω τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ συνολικά, θέλω να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση, αλλά δεν μετέχω στα όργανά του, δε διαμορφώνω τη θέση του, δεν ξέρω λεπτομερώς τι γίνεται», ξεκαθάρισε άλλωστε ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος στη συνέντευξη στο Newsbomb.gr

Προσώρας δεν έχουν υπάρξει αντιδράσεις στις αναφορές του κ. Βενιζέλου από τα πρωτοκλασάτα στελέχη στα οποία εμμέσως απευθύνθηκε.