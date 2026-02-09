Γιάννης Πανούσης, Γωγώ Μπρέμπου και μεταγραφές από ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Από επιστροφές στελεχών του ΠΑΣΟΚ που τα προηγούμενα χρόνια είχαν απομακρυνθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και την ένταξη αρκετών στελεχών που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζεται η "ανθρωπογεωγραφία" της νέας επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Κώστα Σκανδαλίδη.


Στον κατάλογο που παρουσιάστηκε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ:

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία


Ο Κώστας Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι αυτά τα στελέχη θα μετέχουν ενεργά στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τον Μαρτιο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η ένταξη στην επιτροπή δεν σχετίζεται ούτε με οργανική ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, ούτε και στα ψηφοδέλτια των εκλογών. Τόνισε δε, ότι η επιτροπή θα έχει στόχο να εντάξει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος δεκάδες νέα πρόσωπα σε όλες τις περιφέρειες, ενώ δεν θα απευθυνθεί σε εν ενεργεία βουλευτές.

Ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε ότι η διαδικασία ουσιαστικά ξεκινά σήμερα, θα συνεχιστεί με ενδιάμεσο σταθμό το συνέδριο και θα εξελιχθεί μέχρι τις εκλογές.
Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα κύμα συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι η διαχωριστική γραμμή των επόμενων εκλογών θα είναι απο τη μια η ΝΔ με μια πολιτική που διευρύνει τις πολιτικές ανισοτητες, και από την άλλη η προοδευτική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και του κοινωνικού κράτους.

Η επιτροπή χωρίζεται σε δύο κλάδους, καθώς σε αυτή συμμετέχει και μια σειρά κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιόςΝτάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης - πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος - Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος - Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος - Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης - Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας - Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης - Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος - Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος - Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος - Επιμελητήρια - Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος - Συνδικαλιστικός χώρος

