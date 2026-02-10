Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση Κυρανάκη ο Καρχιμάκης - Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο ΣΚΑ

Στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών βρέθηκε ο επικεφαλής της επιτροπής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση/πρόκληση που του είχε απευθύνει πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καλώντας τον να επισκεφτεί το ΣΚΑ προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί.

«Ο κ. Καρχιμάκης ίσως δε γνωρίζει αυτά που έχουν γίνει, γιατί τον έχω ακούσει κατά καιρούς να λέει ότι δε λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί κανονικά, και μάλιστα αν θέλει να κάνει και μια επίσκεψη στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών, να δει με τα μάτια του πώς λειτουργεί η τηλεδιοίκηση», είχε πει στα μέσα Ιανουαρίου ο κ. Κυρανάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο κ. Καρχιμάκης είχε υποδεχτεί την πρόσκληση λέγοντας ότι ο υπουργός «άνοιξε beef».

Σήμερα Τρίτη (10/2), ο Λευτέρης Καρχιμάκης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον ίδιο να επισκέπτεται αιφνιδιαστικά το Κέντρο Τηλεδιοίκησης, ανακαλύπτοντας ότι το σύστημα λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι, ενώ στη συνέχεια υπάρχει σύστημα τοπικού χειρισμού. Παράλληλα, δείχνοντας μια μαύρη οθόνη ο ΓΓ εργαζομένων ΟΣΕ Νίκος Τσικαλάκης ανέφερε ότι είναι το σύστημα HEPOS το οποίο δεν λειτουργεί.

Το βίντεο του κ. Καρχιμάκη κλείνει με δηλώσεις του κ. Τσικαλάκη, ο οποίος αναφέρει: «Δουλεύουν 22 άτομα, και για να λειτουργήσει με ασφάλεια χρειάζεται 37 έμπειρο εκπαιδευμένο προσωπικό. Χθες, όχι αύριο, να έχουν προχωρήσει οι προσλήψεις μόνιμου και έμπειρου προσωπικού ώστε να κινείται το τρένο με ασφάλεια».