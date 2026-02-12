Τσιόδρας: Καλύτερος συντονισμός των εθνικών Αρχών για ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

Ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητά την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την περαιτέρω απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς όφελος της επιχειρηματικότητας και των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να υποστηρίξει τα κράτη – μέλη ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω απλοποίηση των εθνικών κανόνων και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων εθνικών Αρχών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς.

Καταλήγει τονίζοντας ότι η πρόοδος στην επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να γίνεται με σαφή και μετρήσιμο τρόπο και ερωτά την Επιτροπή με ποιον τρόπο και ποιους δείκτες θα αξιολογεί την πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και απλοποίηση προς όφελος της επιχειρηματικότητας και των καταναλωτών

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενιαία αγορά περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση των βασικότερων δέκα παραγόντων που εμποδίζουν την Ένωση να αξιοποιήσει πλήρως αυτό το εξαιρετικό της πλεονέκτημα.

Βασικό μέρος της είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Η άρση αυτών των εμποδίων και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα διευκολύνει παράλληλα την ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύοντας την πρόσβαση στην αγορά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τις καινοτόμες εταιρείες ενώ μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η πρόοδος στην επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να γίνεται με σαφή και μετρήσιμο τρόπο.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: