Live: Η μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή με το βλέμμα σε ενέργεια, εθνικά και υποκλοπές

Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση για την ενεργειακή πολιτική, αλλά με το βλέμμα στραμμένο και στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Γιατί παραδώσατε τον ενεργειακό χώρο σε λίγους και ισχυρούς;» ρώτησε τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη τοποθέτησή του. «Το 2025 χάθηκε πράσινη ενέργεια που αντιστοιχεί σε όλο το αγροτικό ρεύμα της χώρας», είπε επίσης.

«Οι πολλοί πληρώνουν, οι λίγοι γίνονται πιο πλούσιοι και ανεξέλεγκτοι», πρόσθεσε. «Μιλάτε για τον Κάθετο Διάδρομο αλλά δεν ενημερώνετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο σύνδεσης με Ισραήλ – Κύπρο. Ενημερώσατε τον κ. Ερντογάν; Σήμερα θέλουμε καθαρές απαντήσεις», είπε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος αλλά παρακρατικός μηχανισμός» , ανέφερε επίσης για τις υποκλοπές. «Αντί να απολογηθείτε, επιτίθεσθε με θράσος, σας καλώ να εφαρμόσετε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Εμπιστεύομαι την Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

