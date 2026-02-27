Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος κινήθηκε η πρωτολογία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή για την ενεργειακή ακρίβεια.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αφιέρωσε τα τελευταία λεπτά της πρώτης παρέμβασής του στην απόφαση της δικαιοσύνης για την υπόθεση των υποκλοπών, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του και προαναγγέλλοντας πρόταση για νέα εξεταστική για το θέμα.

[385022] ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ενεργειακή ακρίβεια είναι ένα «κρίσιμο ζήτημα που αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση και τον αγροτικό κόσμο».

Όπως είπε, «οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, περίπου 5 φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Υπάρχουν οικογένειες που κλείνουν το καλοριφέρ για να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις που περιορίζουν τη δραστηριότητά τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έστρεψε τα βέλη του στη ΔΕΗ: «Η ΔΕΗ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της ενεργειακής κρίσης και αντί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο εξελίχθηκε σε κότα με χρυσά αυγά για τα golden boys. Η κατανομή του ενεργειακού χώρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της διακυβέρνησής σας. Οι πραγματικές ενεργειακές κοινότητες φτάνουν μετά βίας τις 25», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα επέκρινε την κυβέρνηση για «αποτυχία στα ζητήματα αποθήκευσης. Το 2025 χάθηκε πράσινη ενέργεια που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 500.000 νοικοκυριών». «Βιάζεστε να κλείσετε τη μονάδα της Πτολεμαΐδας ενώ οι Γερμανοί φτάνουν τα απότατα όρια για μικρότερες, αλλά και πιο σύγχρονες μονάδες», τόνισε.

Κατήγγειλε επίσης ενίσχυση των καρτέλ στην αγορά λόγω της κυβερνητικής πολιτικής. «Οι πολλοί πληρώνουν, οι λίγοι γίνονται ακόμη πιο ανεξέλεγκτοι», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος ζήτησε εξηγήσεις για την καθυστέρηση στην πόντιση του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλαδας και ρώτησε με ιδιαίτερη ένταση: «Είστε στη γραμμή του υφ. Εξωτερικών κ. Θεοχάρη που είπε ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται με ευθύνη της Κύπρου; Δώστε απάντηση».

«Ήττα του παρακράτους» η απόφαση για τις υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αφιέρωσε το δεύτερο μέρος της παρέμβασής του στην απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Η απόφαση αυτή συνιστά μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας. Ένα μονομελές εξέθεσε τους ισχυρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησαν άρον-άρον σοβαρές πτυχές αυτής της δυσώδους υπόθεσης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, συμπλρώνοντας ότι «η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος όπως είχατε δηλώσει».

«Αντί να απολογηθείτε από χθες επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι δε σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Αλλά εσείς δεν τη σέβεστε. Σας καλώ να εφαρμόσετε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Είστε ο μόνος πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας του», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τις αναφορές κυβερνητικών στελεχών περί του βαθμού εμπιστοσύνης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη δικαιοσύνη, απάντησε ότι «εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα».

Ο κ. Ανδρουλάκης απαίτησε απάντηση στο ερώτημα «ποιες θα είναι οι νόμιμες ενέργειες της κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς που οργάνωσαν ένα παρακράτος στη χώρα που κυβερνά. Ποιος τους έδωσε την εντολή να το οργανώσουν; Εθνική ασφάλεια σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε τα παράνομα παιχνίδια εξουσίας. Για αυτά θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα-μεσημέρι».

Τέλος, αναφορικά με τη νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους στην Εξεταστική. Γι' αυτό θα γίνει ξανά η εξεταστική για να μην κρυφτεί κανείς».

«Σε ποια Ελλάδα ζείτε κ. Μητσοτάκη;»

Στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση με τον πρωθυπουργό στη Βουλή, επανέλαβε τη θέση του ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ρεύμα.

«Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά στον ευρωπαϊκό ΜΟ αν εξετάσουμε ονομαστικά τις τιμές ενέργειας. Αν τις εξετάσουμε με βάση την αγοραστική δύναμη, η χώρα μας είναι στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Αν αθροίσουμε τις τρεις κατηγορίες κατανάλωσης με την αγοραστική δύναμη, είμαστε στις πιο ακριβές χώρες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στα αριθμητικά στοιχεία που κατέθεσε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μήπως και τα ενοίκια είναι φτηνά; Μήπως και τα τρόφιμα είναι φτηνά; Σε ποια Ελλάδα ζείτε κ. Μητσοτάκη;», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, υπήρξε μια λογομαχία ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ο πρωθυπουργός χαρακτήριζε... «νεάτρνταλ» όσους μιλούσαν υπέρ του φυσικού αερίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη λέγοντας ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του διαβάζει δήλωση από ομιλία του στον ΟΗΕ όπου είχε πει ότι «το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα».

«Μιλούσατε 25 λεπτά και δεν είπατε μία φορά τη φράση ενεργειακή κοινότητα που είναι προτεραιότητα στις χώρες της Ευρώπης ώστε να είναι οι καταναλωτές, παραγωγοί της ίδιας της ενέργειας που καταναλώνουν. Ρωτήστε τους δήμους, τους φούρνους, τις επιχειρήσεις. Μπορούν εύκολα να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες;», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε:

«Ούτε κουβέντα για το καλώδιο που είναι το πιο σοβαρό θέμα που συζητάμε. Πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν; Θα ποντιστεί το καλώδιο και πότε; Τα χρήματα της Ευρώπης είναι άμεσα συνδεδεμένα με το χρονοδιάγραμμα».

Στο τέλος της παρέμβασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εφαρμόστηκε ο «κόφτης», με αποτέλεσμα να μην ακουστούν οι καταληκτικές του φράσεις.

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα

