Τζέφρι Έπσταϊν: Προσπάθησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μια ημέρα πριν συλληφθεί

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Απεικονίζει μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν με ένα πρόσωπο καθισμένο στην αγκαλιά τουΗ φωτογραφία καταγράφηκε στις 12 Αυγούστου 2019, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, ο καταδικασμένος παιδόφιλος προσπάθησε να αγοράσει ένα παλάτι αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαρόκο την ημέρα πριν από τη σύλληψή του, το 2019.

Το μεγαλοπρεπές παλάτι Bin Ennakhil στην πολυτελή συνοικία Palmeraie του Μαρακές περιγράφεται ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο χτίστηκε από 1.300 τεχνίτες και είναι διακοσμημένο με περίτεχνα γλυπτά και ψηφιδωτά.

Σύμφωνα με το BBC, ο Έπσταϊν επιδίωκε να αποκτήσει το παλάτι από το 2011, αλλά λόγω διαφωνιών με τον πωλητή σχετικά με την τιμή και τους όρους αγοράς, η συμφωνία δεν έκλεισε ποτέ.

Τώρα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο Έπσταϊν έκανε μια συναλλαγή αξίας 14,95 εκατομμυρίων δολαρίων (12,6 εκατομμύρια ευρώ) στις 5 Ιουλίου του 2019, δηλαδή μια ημέρα πριν συλληφθεί, κατόπιν συμφωνίας να αγοράσει την εταιρεία στην οποία ανήκε το ακίνητο για 18 εκατομμύρια ευρώ.

H συναλλαγή αξίας 14,95 εκατομμυρίων δολαρίων (12,6 εκατομμύρια ευρώ) στις 5 Ιουλίου του 2019 Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω BBC

Δείτε φωτογραφίες του παλατιού:

Το παλάτι διαθέτει περίτεχνα γλυπτά και ψηφιδωτά. Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ένας χώρος για διασκέδαση. Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Μια τραπεζαρία Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντονοι κόκκινοι τοίχοι που κάνουν μια τολμηρή δήλωση. Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ένα από τα 15 υπνοδωμάτια του παλατιού (συμπεριλαμβανομένων επτά για το προσωπικό). Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Μαρμάρινες λεπτομέρειες δίνουν μια αίσθηση πολυτέλειας. Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Μία από τις τρεις πισίνες του ακινήτου Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Μια από τις άλλες πισινές Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Το εξωτερικό του ακινλητου περιλαμβάνει έναν κήπο με τριανταφυλλιές, έναν κήπο με πορτοκαλιές, μονοπάτια με φοίνικες που περιβάλλουν διακοσμητικές λίμνες και μαρμάρινες βρύσες. Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ένα σημείο στη σκιά. Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η συγκεκριμένη μεταφορά ήταν η τελευταία σημαντική χρηματοοικονομική συναλλαγή του Έπσταϊν κατά την περίοδο πριν από τη σύλληψή του από τις αμερικανικές αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων κατά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη.

Τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη του, ο λογιστής του Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, ακύρωσε την ηλεκτρονική μεταφορά και η αγορά τελικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Οι σχέσεις του Έπσταϊν με το Μαρόκο

Καθώς το Μαρόκο δεν έχει συνάψει συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ, τοπικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι ο Έπσταϊν μπορεί να ήθελε να αγοράσει το ακίνητο για να φύγει από την χώρα και να αποφύγει να συλληφθεί, σε περίπτωση που του απαγγέλλονταν νέες κατηγορίες.

Ωστόσο, ένας πρώην συνεργάτης του Έπσταϊν, ο οποίος προτίμησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η συναλλαγή έδειξε ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος «δεν είχε ιδέα» για την επικείμενη σύλληψή του.

«Βέβαια, θα ήταν λογικό να έψαχνε ένα πιθανό καταφύγιο όπου θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει σαν βασιλιάς», πρόσθεσε.

Ωστόσο, από τα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί έως τώρα, δεν προκύπτει ότι Έπσταϊν έψαχνε καταφύγιο από τις αμερικανικές αρχές στο Μαρόκο.

Οι σχέσεις του Έπσταϊν με το Μαρόκο χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν, σύμφωνα με καταγγελία της Βιρτζίνια Τζιούφρε, μιας από τις πιο γνωστές κατήγορες του καταδικασμένου παιδόφιλου, ο ίδιος και η Γκισλέιν Μάξγουλε την μετέφεραν αεροπορικώς στην Ταγγέρη για να επιθεωρήσει την εσωτερική διακόσμηση διαφόρων πολυτελών ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την εποχή, ο Έπσταϊν ήθελε να αναδιαμορφώσει τμήματα του σπιτιού του στο νησί στις Αμερικανές Παρθένους Νήσους, σε μαροκινό στυλ, ενώ το 2002 παρευρέθηκε μαζί με την Μάξγουελ στον γάμο του Μαροκινού βασιλιά Μοχάμεντ, κατόπιν πρόσκλησης από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Οι σχέσεις του Epstein

Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν το 2010, το ενδιαφέρον του για το Μαρόκο φαίνεται να αυξήθηκε, καθώς σύμφωνα με τα αρχεία, την ίδια χρονιά, ο ίδιος ζήτησε από τον πρώην Βρετανό υπουργό Πίτερ Μάντελσον να του βρει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να του «βρει ένα σπίτι στο Μαρακές».

Τα έγγραφα περιγράφουν λεπτομερώς πώς ο Επστάιν πραγματοποιούσε περιοδικές επισκέψεις στο Μαρόκο από το 2012, μένοντας στην συνοικία Palmeraie, όπου κατοικούν πλούσιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Τζαμπρ αλ Θάνι της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του, τον οποίο περιέγραφε ως τον «Άραβα αδελφό» του.

Το Bin Ennakhil και ο «κύριος Kiss»

Σύμφωνα με τα email που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, προκύπτει ότι η τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, Καρίνα Σούλιακ, αναζητούσε ακίνητα στο Μαρακές.

Ο Μαρκ Λεόν, συνεργάτης του κτηματομεσιτικού γραφείου στο Μαρακές, Kensington Luxury Properties, δήλωσε στο BBC ότι ο Έπσταϊν είχε επικεντρωθεί στο παλάτι Βin Ennakhil - που στα αραβικά σημαίνει «ανάμεσα στους φοίνικες» - από το 2011.

Εκείνη την εποχή, ο Έπσταϊν θεωρούσε ότι το παλάτι, που άνηκε στον Γερμανό μεγιστάνα Gunter Kiss, ήταν υπερτιμημένο -κόστιζε 55 εκατομμύρια ευρώ- και η αρχική του προσφορά ήταν τόσο χαμηλή που ο Kiss προσβλήθηκε και αρνήθηκε να ξανασυναντηθεί με τον Έπσταϊν, όπως δήλωσε στο BBC πηγή που ήταν κοντά στον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε τη Σούλιακ και το δίκτυο των επαφών του στο Μαρόκο για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθεωρήσεις του ακινήτου. Το 2018, ο ίδιος ο Έπσταϊν επισκέφθηκε το ακίνητο πριν η Σούλιακ υποβάλει τις τελικές προσφορές για το ακίνητο, προσποιούμενη ότι ενεργούσε εκ μέρους του Λεόν Μπλακ, ενός δισεκατομμυριούχου επενδυτή και φίλου του Έπσταϊν.

Τελικά, παρά το γεγονός ότι κατέστη σαφές ότι ο Έπσταϊν ήταν ο πραγματικός υποψήφιος αγοραστής, ο πωλητής «κύριος Kiss» - όπως αναφέρεται στα email - συμφώνησε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Τα αρχεία δείχνουν ότι, σε κάποιο στάδιο, η Kensington Luxury Properties πρότεινε στον Έπσταϊν μια «στρατηγική πώλησης και φορολόγησης», σύμφωνα με την οποία, το ακίνητο θα φαινόταν στις μαροκινές αρχές ως πωληθέν για 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα πραγματοποιούνταν μια συναλλαγή 20 εκατομμυρίων ευρώ για τις μετοχές μιας offshore εταιρείας που ήταν ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Η συμφωνία θα επέτρεπε στον Έπσταϊν να καταχωρίσει το όνομά του ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ παράλληλα θα μειωνόταν ο φόρος που θα πλήρωνε στις μαροκινές αρχές.

Ωστόσο, η Kensington Luxury Properties αρνήθηκε ότι υπήρξε ανήθικη ή παράνομη προσπάθεια ελαχιστοποίησης του φόρου.

«Η συναλλαγή αυτή δεν παραβίαζε κανένα φορολογικό κανονισμό», δήλωσε ο κύριος Λεόν στο BBC. «Ο κύριος Έπσταϊν ήθελε να πληρώσει τα τέλη εγγραφής πράξεων στο Μαρόκο, παρόλο που δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει... προκειμένου να αποκτήσει την ιδιοκτησία στο όνομά του».

Τελικά, όπως φαίνεται από τα έγγραφα, ο Έπσταϊν βρισκόταν στη διαδικασία εγγραφής του ακινήτου στο όνομα του στο Μαρόκο όταν συνελήφθη το 2019.

