Η γκάφα Γάλλου αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

 Έκανε τζόκινγκ στο κατάστρωμα του πλοίου, καταγράφοντας τις αθλητικές του επιδόσεις στο έξυπνο ρολόι του μέσω εφαρμογής,  η οποία ανέβαζε τα δεδομένα στο Διαδίκτυο, οπότε όλοι μπορούσαν να δουν την ακριβή θέση του πλοίου

Μίλτος Τσεκούρας

Το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στα ανοιχτά της Γαλλίας
AFP POOL/Christophe Simon μέσω ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Γάλλος αξιωματικός αποκάλυψε τη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο, καταγράφοντας τις αθλητικές του επιδόσεις σε δημόσιο λογαριασμό Strava.
  • Η ακριβής τοποθεσία του αεροπλανοφόρου και της συνοδείας του μεταδόθηκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο, παρά τους κινδύνους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η ανάρτηση παραβίαζε τις οδηγίες και ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα.
  • Υπήρχε τουλάχιστον ένας ακόμη δημόσιος λογαριασμός ναύτη που αποκάλυπτε τη θέση πλοίου σε αποστολή μέσω της ίδιας εφαρμογής, συνοδευόμενος από φωτογραφικό υλικό.
Snapshot powered by AI

Μια φαινομενικά αθώα συνήθεια ενός αξιωματικού του γαλλικού πολεμικού ναυτικού στάθηκε ικανή να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο.

Το πρωί της 13ης Μαρτίου, ο νεαρός στρατιωτικός αποφάσισε να κάνει τζόκινγκ στο κατάστρωμα του «Σαρλ Ντε Γκωλ», καταγράφοντας τις αθλητικές του επιδόσεις μέσω της εφαρμογής Strava στο έξυπνο ρολόι του. Επειδή όμως ο λογαριασμός του ήταν δημόσιος, η διαδρομή του μεταδόθηκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο.

Η παρουσία στην περιοχή της γαλλικής αεροναυτικής ομάδας, που αποτελείται τουλάχιστον από τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού εκτός από το αεροπλανοφόρο, δεν αποτελεί μυστικό. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα «Le Monde», η μετάδοση της ακριβούς θέσης της ομάδας, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και δημόσια στο Διαδίκτυο, είναι μια επικίνδυνη αμέλεια ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις έχουν δεχθεί επιθέσεις, με απολογισμό έναν νεκρό και έξι τραυματίες Γάλλους στρατιώτες.

Πώς «πρόδωσε» τη θέση

Όπως έφερε στο φως σχετική έρευνα της εφημερίδας, η συγκεκριμένη αμέλεια πρόδωσε τη θέση τόσο του ίδιου του αεροπλανοφόρου όσο και της συνοδείας του. Ο χρήστης με το όνομα «Arthur» κατέγραψε το στίγμα της αρμάδας βορειοδυτικά της Κύπρου, σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων από τα τουρκικά παράλια. Το ψηφιακό του ημερολόγιο αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τις κινήσεις των γαλλικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, στις 14 Φεβρουαρίου το στίγμα του βρισκόταν στη θάλασσα, σαράντα χιλιόμετρα ανοιχτά του Χερβούργου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 και 27 του ίδιου μήνα, καταγράφηκε στην Κοπεγχάγη, ενώ το αεροπλανοφόρο βρισκόταν στο Μάλμε της Σουηδίας. Η τελική καταγραφή της 13ης Μαρτίου στην ανατολική Μεσόγειο επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

strava.jpg

Το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε πως η ανάρτηση της συγκεκριμένης διαδρομής στη Strava «δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες», προσθέτοντας πως για τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα «οι ναυτικοί ενημερώνονται τακτικά». Παράλληλα, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων δεσμεύτηκε ότι «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη διοίκηση».

Και δεύτερο δημόσιο προφίλ

Το πρόβλημα φαίνεται να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο «Arthur» δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Η γαλλική εφημερίδα εντόπισε στο ίδιο δίκτυο τουλάχιστον ακόμη ένα δημόσιο προφίλ ναύτη που υπηρετεί σε πλοίο το οποίο βρίσκεται σε αποστολή, αποκαλύπτοντας τη θέση του μέσα από τις αθλητικές του δραστηριότητες. Στους λογαριασμούς αυτούς εντοπίζονται ακόμη και φωτογραφίες από τη γέφυρα των πλοίων, στρατιωτικό προσωπικό και αθλητικό εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εφαρμογή προκαλεί σοβαρά κενά ασφαλείας. Το 2018, η πλατφόρμα είχε δημοσιεύσει έναν παγκόσμιο χάρτη με τις δημοφιλέστερες διαδρομές των δρομέων, αποκαλύπτοντας ακούσια τις τοποθεσίες πολλών απόρρητων στρατιωτικών βάσεων ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Συρία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
