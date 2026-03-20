Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας: Το στόμα ως καθρέφτης της συνολικής υγείας

«Για τους περισσότερους ανθρώπους πρόκειται απλώς για μια ακόμη θεματική ημέρα στο ημερολόγιο. Για όσους όμως εργαζόμαστε καθημερινά στον χώρο της οδοντιατρικής, είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε πόσο στενά συνδέεται η υγεία του στόματος με τη συνολική υγεία του οργανισμού» αναφέρει η οδοντίατρος Ιωάννα Κληρονόμου (DDS) και συνεχίζει:

«Στην καθημερινή κλινική πράξη, στο ιατρείο, βλέπουμε συχνά πόσο εύκολα μπορεί να παραμεληθεί η στοματική υγεία. Πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στον οδοντίατρο μόνο όταν εμφανιστεί πόνος ή όταν κάποιο πρόβλημα γίνει πλέον εμφανές. Ωστόσο, τα περισσότερα οδοντιατρικά προβλήματα δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Συνήθως εξελίσσονται αργά, για μήνες ή ακόμη και χρόνια, πριν προκαλέσουν συμπτώματα.



Η τερηδόνα και οι νόσοι των ούλων παραμένουν από τις πιο συχνές παθήσεις παγκοσμίως. Παρά την πρόοδο της οδοντιατρικής επιστήμης, εξακολουθούν να επηρεάζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά κυρίως επειδή η πρόληψη συχνά υποτιμάται».

Η σύνδεση στοματικής και γενικής υγείας

Όπως τονίζει η οδοντίατρος, «τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ στοματικής και γενικής υγείας. Η φλεγμονή των ούλων, για παράδειγμα, δεν περιορίζεται απαραίτητα στη στοματική κοιλότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με συστηματικές παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή ο σακχαρώδης διαβήτης. Με άλλα λόγια, το στόμα δεν είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο σώμα· αποτελεί μέρος ενός ενιαίου συστήματος.

Παράλληλα, η κατάσταση των δοντιών επηρεάζει σημαντικά και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο πόνος, η δυσκολία στη μάσηση ή ακόμη και η εικόνα του χαμόγελου μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής.

Η εμπειρία δείχνει ότι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση παραμένει η πρόληψη. Η τακτική φροντίδα των δοντιών στο σπίτι και ο περιοδικός έλεγχος από τον οδοντίατρο μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση πολλών προβλημάτων ή να επιτρέψουν την έγκαιρη αντιμετώπισή τους σε πολύ αρχικό στάδιο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση για το βούρτσισμα των δοντιών. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας και της ευεξίας μας.

Σε μια εποχή όπου η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς, η πρόληψη εξακολουθεί να παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτουμε» καταλήγει η κυρία Κληρονόμου.