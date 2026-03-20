Δάσος Δαδιάς: Έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα – Νεκροί μαυρόγυπες, κίνδυνος και για άλλα είδη

Τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί δηλητηριασμένες φόλες σε μία τεράστια έκταση του δάσους, από την καρδιά του δάσους μέχρι και το δυτικό όριό του

Ένα σοβαρό οικολογικό έγκλημα εκτυλίσσεται στο δάσος της Δαδιάς.

Καθημερινά εντοπίζονται νεκρά ζώα και πουλιά λόγω δηλητηριασμένων δολωμάτων που έχουν τοποθετήσει ασυνείδητοι στην περιοχή. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η περίπτωση των 11 μαυρόγυπων που δηλητηριάστηκαν, από τους οποίους οι οκτώ πέθαναν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις σώθηκαν χάρη στην άμεση παροχή πρώτων βοηθειών.

Η πράξη αυτή συνιστά κακούργημα καθώς το δάσος της Δαδιάς είναι προστατευόμενο ως περιοχή Natura από το ελληνικό κράτος και σε αυτό ζουν πολλά άγρια είδη ζώων.

Τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί δηλητηριασμένες φόλες σε μία τεράστια έκταση του δάσους, από την καρδιά του δάσους μέχρι και το δυτικό όριό του. Έχει σημάνει λοιπόν συναγερμός στο υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει διατάξει έναν συντονισμό κινήσεων, με πρώτο βέβαια όργανο τον ΟΦΥΠΕΚΑ που δρα στην περιοχή και προστατεύει το δάσος, ενημερώνοντας κιόλας και για τα άγρια ζώα που ζουν μέσα σε αυτό.

Ενεργοποιήθηκαν μονάδες του ΟΦΥΠΕΚΑ και από τη Θεσσαλονίκη και από τη Ροδόπη, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία κάνουν έρευνα στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν αυτές τις δηλητηριασμένες φόλες.

Εικάζεται ότι τα εν λόγω δολώματα, έχουν βάλει είτε κτηνοτρόφοι είτε κυνηγοί καθώς είναι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου. Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη όταν εντοπίστηκαν δύο μαυρόγυπες. Αυτό ήταν που σήμανε και το καμπανάκι.

Υπενθυμίζεται ότι ο μαυρόγυπας είναι ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος, είναι υπό απειλή και υπό εξαφάνιση. Είναι η περιοχή αυτή της Δαδιάς όπου βρίσκεται ο ο μοναδικός του οικισμός σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί νεκροί έντεκα μαυρόγυπες και πρόκειται για ένα ποσοστό 7-10% του πληθυσμού. Μάλιστα έχουν βρεθεί και άλλα ζώα νεκρά, μεταξύ αυτών λύκοι, αλεπούδες και κουνάβια.

Αναφορικά με το «κίνητρο» του να ρίξει φόλα ένας κυνηγός εξετάζονται δύο εκδοχές: Οι κτηνοτρόφοι φοβούνται τους λύκους, φοβούνται ότι απειλούνται τα κοπάδια τους. Από την άλλη, οι κυνηγοί θεωρούν ότι οι αλεπούδες είναι ανταγωνιστικές προς αυτούς, κυνηγάνε τους λαγούς που κυνηγούν και οι ίδιοι και θεωρούν ότι δεν έχουν θηράματα. Ωστόσο πρόκειται για σενάρια που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ενώ στην περιοχή βρίσκεται το ελληνικό FBI όπου εξετάζει όλες τις εκδοχές.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη καταστροφή σε αυτόν τον μοναδικό βιότοπο της Δαδιάς.

