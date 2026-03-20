Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Κάρολος

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία φέρονται να βιώνουν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους, καθώς βρίσκονται πιο απομονωμένες από ποτέ, με μόλις ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας να στηρίζει ενεργά τη θέση τους, σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές.

Οι κόρες του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες από τη σύνδεση των γονιών τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με την Mirror.

Πιέσεις για αφαίρεση τίτλων

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φωνές που ζητούν να αφαιρεθούν οι βασιλικοί τίτλοι των δύο αδελφών. Ο βασιλικός σχολιαστής Ρόμπερτ Τζόμπσον επισημαίνει ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, καθώς οι τίτλοι των πριγκιπισσών τις συνδέουν άμεσα με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον έχασαν πέρυσι τους τίτλους του Γιορκ, ενώ ο αδελφός του βασιλιά στερήθηκε και τον πριγκιπικό του τίτλο.

Το πρώην ζευγάρι, που μέχρι πρόσφατα διέμενε μαζί στο Royal Lodge, απομακρύνθηκε τον περασμένο μήνα από την πολυτελή κατοικία στο Ουίνδσορ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σκιάς της υπόθεσης Έπσταϊν.

Ο ρόλος του Καρόλου και οι ισορροπίες

Σύμφωνα με τον Τζόμπσον, ο βασιλιάς Κάρολος τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία για τις ανιψιές του και φέρεται να είναι ο μόνος που τις υπερασπίζεται. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι «κανείς δεν εγκαταλείπει έναν τίτλο οικειοθελώς – χωρίς βασιλικά καθήκοντα, το HRH γίνεται στόχος και όχι ασπίδα», υπογραμμίζοντας πως οι τίτλοι τις κρατούν δεμένες με το παρελθόν του πατέρα τους.

«Ο Κάρολος αγαπά αυτά τα κορίτσια. Πάντα τα αγαπούσε. Αλλά δεν πρόκειται να συγκρουστεί για τον Άντριου – και το γνωρίζουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αντιμετωπίζει τον θεσμό πιο ψυχρά και ρεαλιστικά, ενώ η Κέιτ στηρίζει όσους διατηρούν χαμηλό προφίλ και συνεχίζουν αθόρυβα το έργο τους.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σε δημοσκόπηση της Daily Express, το 56% των 2.375 συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ της αφαίρεσης των τίτλων των δύο πριγκιπισσών. Το τελευταίο διάστημα, οι αδελφές έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ, ενώ τα ονόματά τους αναφέρθηκαν και στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η βασιλική αναλύτρια Τζένι Μποντ εκτιμά ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή για τη Βεατρίκη και την Ευγενία να αποστασιοποιηθούν από τους τίτλους τους. Όπως ανέφερε, ένας τέτοιος τίτλος ανοίγει πόρτες και δημιουργεί διασυνδέσεις, κάτι που έχουν αξιοποιήσει, χωρίς αυτό να θεωρείται απαραίτητα μεμπτό.

Ωστόσο, μετά την αφαίρεση των τίτλων των γονιών τους, δεν αποκλείεται να επιλέξουν να αποσυρθούν διακριτικά και από τη χρήση των δικών τους τίτλων, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω αρνητική δημοσιότητα.