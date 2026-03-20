Γιάννης Στάνκογλου για την απόφασή του να πάει στην Αμερική - «Τα παράτησα όλα για έναν έρωτα»

Για την περίοδο που έζησε στην Αμερική, λόγω της γνωριμίας και του έρωτα με την πρώην σύντροφο και μητέρα των παιδιών του μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε: «τα σεμινάρια στην Αμερική τα έκανα παράπλευρα. Δηλαδή πήγα στη Νέα Υόρκη για έναν έρωτα, δεν ήξερα τι θα κάνω, δεν είχα λεφτά. Πήγα με 500.000 που τότε, το 2000, ήταν ένα τίποτα. Έφυγα για έναν έρωτα, ναι, τα παράτησα όλα για μια γυναίκα».

«Επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, αφού δούλεψα στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού και κάναμε παράσταση εκεί πέρα, στην Αστόρια, σκέφτηκα ότι κάτι έπρεπε να κάνω. Είναι και μια πόλη στην οποία δεν μπορείς να κάθεσαι γιατί, αν κάθεσαι και λες ότι τεμπελιάζεις, είσαι παρείσακτος. Σε βάζουν στην άκρη, είναι μια πόλη που πρέπει πάντα να εκμεταλλευτείς και τον ελεύθερο σου χρόνο», πρόσθεσε ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Δεν μου πέρασε από το μυαλό να ζήσω εκεί γιατί θέλαμε και οι δύο να γυρίσουμε τότε, με την κοπέλα που ήμασταν και είναι η μητέρα των παιδιών μου. Βασικά, αυτή ήθελε να μείνει περισσότερο αλλά εγώ ήθελα να γυρίσω. Είναι όμως πολύ δύσκολο πράγμα γιατί, αν δεν έχεις πρώτη γλώσσα τα Αγγλικά, όσο καλά και αν τα μιλάς, πάντα θα χαρακτηριστείς σε ρόλους οι οποίοι είναι δεύτεροι και τρίτοι», κατέληξε ο ηθοποιός.

