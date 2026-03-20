Το αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25%, αρκεί να προτιμάτε αυτό το ποτό

Νέα έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζουμε για το αλκοόλ και τα οφέλη του για την υγεία

Ανθή Κουρεντζή

Το κρασί είναι το πιο υγιεινό αλκοολούχο ποτό για όσους πίνουν — και είναι πιθανό να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο από κάποιον που δεν πίνει καθόλου, σύμφωνα με μια μελέτη.

Ένα ή δύο ποτήρια μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ενώ η μπύρα, ο μηλίτης και τα δυνατά ποτά αυξάνουν τον κίνδυνο.

Οι καταναλωτές κρασιού φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και σε σχέση με όσους δεν πίνουν καθόλου, σύμφωνα με ανάλυση για τις καρδιοπάθειες. Ο κίνδυνος για κάποιον που απολαμβάνει ένα ποτήρι κόκκινο, λευκό ή ροζέ κρασί ήταν 21% χαμηλότερος σε σύγκριση με όσους δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στα αντιοξειδωτικά των σταφυλιών.

Οι επιστήμονες μελέτησαν 340.000 Βρετανούς καταναλωτές αλκοόλ για 13 χρόνια για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα.

Διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που κατανάλωναν τρία ποτά την ημέρα και οι γυναίκες που κατανάλωναν κατά μέσο όρο 1,5 ποτό είχαν 24% μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου, ανεξάρτητα από το είδος του αλκοόλ. Ο κίνδυνος για θανατηφόρο καρκίνο ήταν 36% υψηλότερος και για καρδιοπάθειες 14% υψηλότερος.

Ακόμη και όσοι κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες μπύρας, μηλίτη ή δυνατών ποτών φαίνεται να μείωναν τα χρόνια ζωής τους.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr Zhangling Chen από το Central South University στο Changsha της Κίνας, δήλωσε: «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία από το αλκοόλ δεν εξαρτώνται μόνο από την ποσότητα, αλλά και από το είδος του ποτού».

Και πρόσθεσε: «Ακόμη και η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση δυνατών ποτών, μπύρας ή μηλίτη συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα — ενώ η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση κρασιού ενδέχεται να έχει χαμηλότερο κίνδυνο».

Όπως ανέφερε σε συνέδριο του American College of Cardiology, αυτό μπορεί να οφείλεται στις πολυφαινόλες, που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα στα κόκκινα σταφύλια, όπως το Merlot.

Οι ουσίες αυτές είναι αντιοξειδωτικά που έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να μειώνουν την αρτηριακή πίεση, να ρυθμίζουν τα επίπεδα χοληστερόλης και να ενισχύουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου.

Ο Dr Chen πρόσθεσε επίσης ότι το κρασί καταναλώνεται συχνότερα μαζί με φαγητό, ενώ η μπύρα και τα δυνατά ποτά συνδέονται συχνά με ανθυγιεινά σνακ.

Το NHS συνιστά εβδομαδιαία όρια κατανάλωσης που αντιστοιχούν σε περίπου έξι πίντες μπύρας ή δέκα μικρά ποτήρια κρασιού.

