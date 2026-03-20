Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας: «Τελικός» για την εξάδα - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο κατάμεστο Telekom Center Athens με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στις θέσεις των play offs.

Ηλίας Λαλιώτης

O Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (20/3, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα στο κατάμεστο Telekom Center Athens για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Με επτά «στροφές» να απομένουν έως την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν τη νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη διαδοχική τους στη διοργάνωση, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στα play offs.

Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα Play In (7-10), οπότε ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του καλούνται να αλλάξουν τα δεδομένα στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ειδικά, από τη στιγμή που αντίπαλος είναι η ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση. Το ματς είναι «τελικός», μιας και με νίκη το Τριφύλλι πιάνει τον Ερυθρό Αστέρα.

Σε αντίθετη περίπτωση οι Σέρβοι θα πάρουν ισχυρό πλεονέκτημα, μιας και θα ξεφύγουν στις δύο νίκες διαφορά, ενώ θα έχουν και την ισοβαθμία, έχοντας κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου στο Βελιγράδι με 18 πόντους (86-68).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές-Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός-Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν Μονάχου-Ντουμπάι 74-87

Παρί-Παρτιζάν 81-90

Παρασκευή 20 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
20:00 Ζάλγκιρις – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports 4
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime
21:45 Βιλερμπάν – Μακάμπι Novasports 5

