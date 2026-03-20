Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Εργαστείτε από το σπίτι και μειώστε την ταχύτητα στο δρόμο»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) συμβουλεύει τις κυβερνήσεις να μειώσουν τις ταχύτητες στους αυτοκινητόδρομους και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο από κοινού ή, ιδανικά, να εργάζονται από το σπίτι για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και τις επικείμενες ελλείψεις καυσίμων που προκαλούνται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συστήνει επίσης στις χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασης των αυτοκινήτων σε καθορισμένες ζώνες στις μεγάλες πόλεις, δίνοντας στα οχήματα με μονούς αριθμούς πινακίδας πρόσβαση σε διαφορετικές εργάσιμες ημέρες από εκείνα με ζυγούς αριθμούς πινακίδων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμβούλευσε τις χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, να λάβουν έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις στο Ιράν που προκάλεσαν τις σημαντικότερες διαταραχές εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

H σύσταση του διεθνούς Οργανισμού έρχεται μετά από προειδοποιήσεις ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από τους κορυφαίους ασιάτες προμηθευτές της Αυστραλίας διατρέχουν κίνδυνο, καθώς οι χώρες αγωνίζονται να ενισχύσουν τα δικά τους αποθέματα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο IEA διέταξε τη μεγαλύτερη αποδέσμευση κυβερνητικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του για να βοηθήσει στην άμβλυνση του σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Θα εξετάσει επίσης περαιτέρω εντολές αποδέσμευσης, αφού προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ανακάμψουν οι αγορές από τη συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Η τεράστια αναστάτωση στο εμπόριο πετρελαίου έχει προκαλέσει απότομες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, του καυσίμου αεριωθούμενων και του υγραερίου. Ενώ η απελευθέρωση πετρελαίου αυξάνει τη διαθέσιμη προσφορά, οι νέες συστάσεις αφορούν στη μείωση της ζήτησης και την υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην προετοιμασία για μια παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας.

Ο ενεργειακός οργανισμός δήλωσε: «Ο περιορισμός της ζήτησης είναι ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που όλες οι χώρες μέλη του IEA υποχρεούνται να έχουν έτοιμα ως έκτακτη ανάγκη - και το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συμβάλουν σε μια συλλογική δράση του IEA σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως αυτή η τρέχουσα διαταραχή».

Τα περισσότερα από τα 10 μέτρα επικεντρώνονται στα καύσιμα οδικών μεταφορών, δεδομένης της μεγάλης κατανάλωσης από αυτοκίνητα και φορτηγά, αν και εξετάζονται επίσης τα αεροπορικά ταξίδια, ακόμη και οι μέθοδοι μαγειρέματος.

Τα 10 προτεινόμενα μέτρα:

Εργαστείτε από το σπίτι όπου είναι δυνατόν για να εξοικονομήσετε βενζίνη.

Μειώστε τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα για να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου.

Ενθαρρύνετε τις δημόσιες συγκοινωνίες για να μειώσετε τη ζήτηση πετρελαίου.

Περιορισμός της πρόσβασης των αυτοκινήτων στους δρόμους των μεγάλων πόλεων μέσω ενός συστήματος εναλλαγής πινακίδων κυκλοφορίας.

Αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων.

Ενθάρρυνση της αποτελεσματικής οδήγησης επαγγελματικών οχημάτων μέσω βελτιστοποίησης φορτίου και συντήρησης οχημάτων.

Εκτροπή της χρήσης υγραερίου από τις μεταφορές για να διατηρηθεί για βασικές ανάγκες όπως το μαγείρεμα.

Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια όπου είναι δυνατόν.

Ενθαρρύνετε το μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες επιλογές για να μειώσετε την εξάρτηση από το υγραέριο.

Βοηθήστε τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών πετροχημικών πρώτων υλών για να απελευθερώσουν υγραέριο.

Τα μέτρα εκδόθηκαν σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καθαρή στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση που να μπορεί να εγγυηθεί μια σταθερή επανέναρξη του εμπορίου πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά τον στόχο των ενεργειακών υποδομών , αυξάνοντας τους κινδύνους μακροπρόθεσμης διακοπής του εφοδιασμού.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι ελλείψει ταχείας επίλυσης της σύγκρουσης στο Ιράν, «οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τις οικονομίες αναμένεται να γίνουν ολοένα και πιο σοβαρές». Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι τα προτεινόμενα μέτρα παρείχαν ένα «μενού άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να ληφθούν από την πλευρά της ζήτησης από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης».

Ο ενεργειακός οργανισμός σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο υιοθετούν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου και την υποστήριξη των νοικοκυριών, με την Αυστρία και την Ελλάδα να περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους στις εταιρείες λιανικής πώλησης καυσίμων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα λάβουν βοήθεια για να πληρώσουν για πετρέλαιο θέρμανσης. Αρκετές χώρες έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις των δημόσιων υπαλλήλων και έχουν ξεκινήσει εκστρατείες για να ενθαρρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
