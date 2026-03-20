Τέξας: Επτάχρονο κορίτσι με αυτισμό και η μητέρα του συνελήφθησαν από την ICE

Επτάχρονο κορίτσι από τον Καναδά με αυτισμό και η μητέρα του συνελήφθησαν από την ICE στο Τέξας. Κρατούνται στο διαβόητο κέντρο κράτησης της κοιλάδας Ρίο Γκράντε παρά την επίδειξη βίζας, λέει η οικογένεια  

Τέξας: Επτάχρονο κορίτσι με αυτισμό και η μητέρα του συνελήφθησαν από την ICE
Μια Καναδή μητέρα και η επτάχρονη κόρη της, η οποία έχει αυτισμό, κρατούνται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Τέξας από το Σάββατο, δήλωσαν μέλη της οικογένειάς τους. Οι συγγενείς της Τάνια Γουόρνερ και της κόρης της Άιλα Λούκας λένε ότι κρατήθηκαν παράνομα. Δεν είναι σίγουροι για το πρόβλημα που διαπίστωσε η ICE με τα έγγραφα μετανάστευσης.

Η Τάνια Γουόρνερ και η κόρη της είναι και οι δύο Καναδές, με την Γουόρνερ να κατάγεται από τη Βρετανική Κολομβία. Το καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CTV News ανέφερε ότι κρατούνται στο διαβόητο κέντρο επεξεργασίας υποθέσεων Rio Grande Valley Central στο Μακάλεν του Τέξας. Η Γουόρνερ, η οποία μετακόμισε στις ΗΠΑ πριν από πέντε χρόνια, ζει στο Κίνγκσβιλ του Τέξας με τον σύζυγό της, Έντουαρντ Γουόρνερ, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης.

Η οικογένεια επέστρεφε σπίτι με το αυτοκίνητο από ένα baby shower στο Ρέιμοντβιλ του Τέξας στις 14 Μαρτίου, όταν τους ζητήθηκε σε ένα σημείο ελέγχου συνοριακής περιπολίας στη Σαρίτα να επιδείξουν έγγραφα, σύμφωνα με τον Έντουαρντ Γουόρνερ. Ο Έντουαρντ παρουσίασε την ταυτότητά του, η Τάνια παρουσίασε την άδεια οδήγησης του Τέξας, την βίζα εργασίας της και την «πραγματική της βίζα», όπως είπε στο CTV. «Μετά από αυτό, την πήραν μέσα, λέγοντας ότι έπρεπε να της πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, και δεν επέστρεψε ποτέ», είπε.

Αργότερα, πράκτορες της ICE βγήκαν και πήραν την Άιλα για δακτυλικά αποτυπώματα, είπε. Ούτε αυτή επέστρεψε. Η Άμπερ Σινκλέρ, ξαδέρφη της Τάνια, δήλωσε στον Guardian ότι η Τάνια πλήρωσε για βοήθεια στην επεξεργασία των εγγράφων της, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα είχαν γίνει σωστά.

«Έχει κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Έχει λειτουργική βίζα. Αυτό ισχύει μέχρι το 2030, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί την σταμάτησαν και την κράτησαν», είπε. Ο Σίνκλερ, ο οποίος ζει στο Χιούστον και έχει διπλή καναδική και αμερικανική υπηκοότητα, λέει ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά σημεία ελέγχου της ICE στο Κίνγκσβιλ, καθώς απέχει περίπου 190 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό.

Φοβάται ότι η Τάνια και η κόρη της θα μπορούσαν να απελαθούν και να χωριστούν από τον Έντουαρντ και την υπόλοιπη οικογένεια η οποία αγωνίζεται να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να πληρώσει για νομική βοήθεια, είπε. Έγγραφα που έδωσε ο Έντουαρντ Γουόρνερ στο CTV δείχνουν ότι η σύζυγός του έχει χαρακτηριστεί «νόμιμη αλλοδαπή με άδεια εργασίας». Περιέγραψε ως «τρομακτικό και πραγματικά απογοητευτικό» το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει συλληφθεί ενώ «έχουν έγγραφα που είναι εντάξει».

Στο κέντρο κράτησης Rio Grande Valley Central, ο Γουόρνερ είπε ότι έμαθε από τηλεφωνικές συνομιλίες με συγγενείς ότι μητέρα και κόρη κρατούνται σε άθλιες συνθήκες. «Αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το χαλάκι από το πάτωμα για να βρει ένα κατάλληλο μέρος για να ζεσταθεί. Το φαγητό είναι απαίσιο... είναι υπερπλήρες, πολύ θορυβώδες και είναι πολύ αγχωμένες αυτή τη στιγμή», είπε στο CTV.

Το Υπουργείο Παγκόσμιων Υποθέσεων του Καναδά, το ομοσπονδιακό υπουργείο που χειρίζεται τις προξενικές υπηρεσίες και τις διπλωματικές σχέσεις, δήλωσε ότι «είχε επίγνωση πολλαπλών περιπτώσεων Καναδών που βρίσκονται επί του παρόντος ή στο παρελθόν σε κράτηση που σχετίζεται με τη μετανάστευση στις ΗΠΑ».

Ο Έντουαρντ Γουόρνερ δήλωσε στο CTV ότι το καναδικό προξενείο στο Τέξας του είπε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο αν η Τάνια και η Άιλα ήθελαν να επιστρέψουν στον Καναδά. Ο Έντουαρντ έχει ξεκινήσει ένα GoFundMe για να προσλάβει έναν δικηγόρο.

Η Όντρεϊ Μάκλιν, καθηγήτρια δικαίου μετανάστευσης και προσφύγων στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, δήλωσε ότι η κράτηση παιδιών ειδικότερα, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι τραυματική και να έχει σοβαρές, διαρκείς συνέπειες. Είπε ότι ενώ ο Καναδάς έχει περιορισμένη εξουσία σε αυτό το σενάριο, οι εκπρόσωποί του θα πρέπει να ζητούν να επισκεφθούν την οικογένεια που βρίσκεται υπό κράτηση και να παράσχουν νομική συμβουλή.

«Αυτό προκαλεί ανησυχίες στον Καναδά... σχετικά με τις δικές του υποχρεώσεις απέναντι στους υπηκόους του», είπε. Ιδιαίτερα όσοι εργάζονται και ζουν στις ΗΠΑ, οι οποίοι βασίζονται σε έγγραφα, που κινδυνεύουν να συλληφθούν, πρόσθεσε. «Αυτό καταδεικνύει την σκληρότητα του αμερικανικού συστήματος. Ουσιαστικά, άνθρωποι απάγονται και φυλακίζονται σε κακοποιητικές, απάνθρωπες και μη ασφαλείς συνθήκες».

