Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα ξεκινούν τη μάχη

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν εντείνει τη μάχη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στέλνοντας αεροσκάφη χαμηλής πτήσης πάνω από τις θαλάσσιες οδούς για να ανατινάξουν ιρανικά πολεμικά πλοία και ελικόπτερα Apache για να καταρρίψουν τα θανατηφόρα drones του Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Η ενισχυμένη επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός πολυδιάστατου σχεδίου του Πενταγώνου για τη μείωση του κινδύνου από ιρανικά οπλισμένα σκάφη, νάρκες και πυραύλους κρουζ, οι οποίοι έχουν διακόψει την κυκλοφορία πλοίων μέσω της πλωτής οδού από τις αρχές Μαρτίου. Εάν η απειλή μειωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν αμερικανικά πολεμικά πλοία μέσω των Στενών -όπως έχει δεσμευτεί να κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ- και τελικά να συνοδεύσουν πλοία εντός και εκτός του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο σύμφωνα με τη WSJ πιθανότατα θα χρειαστούν εβδομάδες για να καθαρίσουν οι ΗΠΑ από τα ιρανικά στρατηγικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην κυκλοφορία μέσω ενός στρατηγικού σημείου, που εξυπηρετεί το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι - αγγίζοντας για λίγο τα 119 δολάρια πριν κλείσουν στα 108,65 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,2% την Πέμπτη - και ανάγκασε την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου που ξεκίνησε στο πλευρό του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αποκάλυψε την επιχείρηση σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου την Πέμπτη, λέγοντας ότι βαριά οπλισμένα πολεμικά αεροσκάφη A-10, γνωστά ως Warthog, μαζί με επιθετικά ελικόπτερα Apache, πετούσαν πάνω από τα Στενα ή στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν. «Το A-10 Warthog έχει πλέον εμπλακεί σε όλη τη νότια πλευρά, στοχεύοντας σκάφη ταχείας επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο. Πρόσθεσε ότι τα Apache «έχουν ενταχθεί στη μάχη στη νότια πλευρά».

Aεροσκάφη Warthogs στην αεροπορική βάση Davis-Monthan στο Τουσόν της Αριζόνα

Είπε ότι ορισμένοι σύμμαχοι, χωρίς να τους κατονομάσει, χρησιμοποιούν Apache για να «χειριστούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης», ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει το Ιράν για να χτυπήσει γειτονικά αραβικά κράτη και τις ενεργειακές τους υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Τόσο τα A-10 όσο και τα Apache ανατινάζουν εδώ και αρκετές ημέρες ιρανικά σκάφη ταχείας επίθεσης που παρενοχλούν εμπορικά πλοία στα Στενά, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στην περιοχή μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των μικρών σκαφών ταχείας επίθεσης και των πυραυλικών απειλών του Ιράν, αλλά τα επιπλέον αεροσκάφη εντείνουν την εκστρατεία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν βάσεις και βαριά οχυρωμένες συστοιχίες πυραύλων κρουζ που επανδρώνονται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την παραστρατιωτική οργάνωση που επιβλέπει την άμυνα των Στενών μαζί με το ιρανικό ναυτικό, το οποίο διαθέτει τον δικό του στόλο από επιθετικά σκάφη. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει περισσότερα από 120 ιρανικά πολεμικά πλοία, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Παρά τις επιθέσεις, το Ιράν εξακολουθεί να πιστεύεται ότι διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα ναρκών, πυραύλων κρουζ σε φορτηγά και εκατοντάδες άθικτα σκάφη σε κρυφές εγκαταστάσεις με βαθιά σκαμμένες σήραγγες κατά μήκος των ακτών και σε νησιά, δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, ειδικός σε θέματα ιρανικής άμυνας στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον για την Πολιτική Εγγύς Ανατολής. «Νομίζω ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς επιχειρήσεις στα Στενά», είπε. «Ακόμα και τότε, πολλά από τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία θα επιβιώσουν».

Ελικόπτερο του Αμερικανικού Στρατού συμμετέχει σε πολυεθνική στρατιωτική άσκηση στην Ινδονησία.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε δεκάδες πλοία στα Στενά, συχνά με μικρά, μη επανδρωμένα σκάφη που μεταφέρουν εκρηκτικά ή αερομεταφερόμενα drones. Άλλα πλοία έχουν πληγεί από βλήματα, στα Στενά και στον Κόλπο του Ομάν και στον Περσικό Κόλπο.

Η ανάκτηση στον έλεγχο του Ορμούζ απέκτησε νέα επείγουσα σημασία την Πέμπτη, καθώς το Ιράν άρχισε να καταστρώνει σχέδια για να επιτρέψει τη διέλευση επιλεγμένων πλοίων, με το κοινοβούλιο της Τεχεράνης να εξετάζει ένα νόμο για την επιβολή διοδίων. Αυτό δημιουργεί την προοπτική ότι το Ιράν θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη θέση του και να συνάψει συμφωνίες με έθνη που χρειάζονται πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

«Στην πράξη, αυτό δημιουργεί μια μορφή εξαναγκαστικής αλληλεξάρτησης: τα κράτη που επιδιώκουν πρόσβαση στην ενέργεια του Κόλπου μπορεί να βρεθούν στην ανάγκη να διευκολύνουν το Ιράν, είτε άμεσα είτε έμμεσα», δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, ερευνητής εθνικής ασφάλειας στο Ατλαντικό Συμβούλιο, ένα think tank της Ουάσινγκτον. Ακόμα και όταν τελειώσουν οι μάχες, είπε σε μια ανάρτηση στο X, «Υπάρχουν πραγματικές αμφιβολίες ότι αυτή η δυναμική θα αλλάξει ριζικά».

Με πλάτος μόλις 38 χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του, τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας τόσο περιορισμένος χώρος που οι πύραυλοι κρουζ μπορούν να εκτοξευθούν από εκατοντάδες μίλια μακριά και να χτυπήσουν πλοία που κινούνται μέσα από αυτό, δήλωσε ο Μάικλ Κόνελ, αναλυτής για το Ιράν στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων, ένα think tank της Ουάσινγκτον.

Οι μαχητές Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, διεξήγαγαν πέρυσι μια δίμηνη εκστρατεία με πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον της διεθνούς ναυτιλίας, παράλληλα με το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν. Οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 1.000 στόχους στην Υεμένη, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να σταματήσουν πλήρως τις επιθέσεις των Χούθι μέχρι που οι δύο πλευρές κήρυξαν εκεχειρία τον Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μονάδα ταχείας αντίδρασης περίπου 2.200 πεζοναυτών βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στο άνοιγμα του Στενών καταλαμβάνοντας τα νησιά στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν.

