Τα τρία άγνωστα νησιά του Περσικού που «καθορίζουν» τις εξελίξεις - Οι ομοιότητες με τα κατεχόμενα

Όλοι έχουν πια μάθει το νησί Χάργκ και τον ρόλο του στον Περσικό κόλπο, ως «κορωνίδα» του στέμματος του Ιράν. Όπως όμως προκύπτει, δεν είναι το μοναδικό νησί το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, εφόσον η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν συνεχισθεί.

Ο λόγος για τα νησιά Άμπού Μούσα, και τις δύο μικρότερες νησίδες βορειότερα, τη Μεγάλη και τη Μικρή Τουμπ, που ο Στέφανος Καραβίδας, απόστρατος Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και υπ. Διδάκτορας Γεωπολιτικής, προειδοποιεί ότι αναμένεται να έλθουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Σύμφωνα με τον αναλυτή, τα νησιά αυτά αποτελούν αντικείμενο διαμάχης από το 1971 έως και σήμερα, καθώς ελέγχουν τη ναυσιπλοΐα στην έξοδο του Περσικού Κόλπου, από όπου περνά ο λεγόμενος «Δίαυλος του Διαβόλου».

Όπως μάλιστα τονίζει μιλώντας στο Newsbomb παρότι αυτά τα νησιά δεν ονοματοδοτησαν όπως η νήσος Hormuz τα στενά, είναι υψηλής στρατηγικής σημασίας στον Περσικο, καθότι λόγω βάθους των υδάτων, οι δίαυλοι εισόδου και εξόδου του Περσικου, περνάνε από αυτά τα 3 νησιά. Στα δυτικά τους γειτνιαζει η ιρανική νήσος Siri της οποίας οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, δέχθηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ το 1988.

Τα κατέλαβε το Ιράν

Όπως σημειώνει στην ανάλυση του ο Στέφανος Καραβίδας, τα νησιά αυτά ανήκαν στη διοικητική δικαιοδοσία του Εμιράτου της Σάρτζα, βάσει των συμφωνιών που είχαν υπογράψει οι Βρετανοί πριν αποχωρήσουν από την περιοχή. Κι όμως, στις 30 Νοεμβρίου του 1971, μόλις δύο ημέρες πριν την επίσημη ανακήρυξη της Ένωσης των ΗΑΕ και της δημιουργίας του νέου κράτους, το Ιράν κατέλαβε με στρατιωτική παρέμβαση αυτά τα τρία νησιά. Ο Στέφανος Καραβίδας, που σήμερα ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπογραμμίζει πως η κίνηση αυτή ήταν συνέχεια προηγούμενων καταλήψεων σε όμορα νησιά, με στόχο τον έλεγχο των στενών.

«Αυτά τα τρία νησιά είναι αυτά τα οποία παρότι δεν είναι γνωστά, δεδομένου ότι το πιο γνωστό είναι το Ορμούζ από το οποίο έχει πάρει και το όνομα ο Διάβολος των Στενών, αυτά τα τρία νησιά ελέγχουν την ναυσιπλοΐα δεδομένου ότι ο δίαυλος εξόδου από τον Περσικό Κόλπο περνάει μεταξύ του Αμπού Μούσα και των δύο Τουμπ της Μεγάλης και της Μικρής».

Ο επισμηναγός εα και υπ. διδάκτωρ γεωπολιτικής, Στέφανος Καραβίδας

Τα νησιά που ελέγχουν την ναυσιπλοΐα

Παρά το ότι το Ιράν, συνεχώς επιτίθεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Στέφανος Καραβίδας σημειώνει πως αυτά έχουν επιλέξει μέχρι στιγμής μια στάση μη επιθετικής εμπλοκής στον πόλεμο, περιοριζόμενα στην αναχαίτιση εισερχόμενων απειλών από drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Ωστόσο, η στάση αυτή ενδέχεται να αλλάξει, προειδοποιεί, εάν η στρατιωτική σύγκρουση δεν οδηγηθεί σε σύντομο τέλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Εμιράτα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με ένα πολύ συγκεκριμένο αντάλλαγμα: την επιστροφή των νησιών στην κυριαρχία τους. «Το αντάλλαγμα θα μπορούσε να είναι να επικυρωθούν, να κατακυρωθούν τα τρία αυτά νησιά πίσω στα ΗΑΕ ως μέρος της κυριαρχίας τους, προκειμένου να προστατευτεί και ο δίαυλος εξόδου αλλά και εισόδου των πλοίων στον Περσικό κόλπο για ανεφοδιασμό».

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τη στήριξη και του Κατάρ, καθώς είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από τον αποκλεισμό των στενών, σε αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία που διαθέτει διέξοδο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Κυπριακό ως καθρέφτης της γεωπολιτικής συναστρίας

Το πλέον ενδιαφέρον όμως σημείο της ανάλυσης του Στέφανου Καραβίδα είναι ο παραλληλισμός με την Κύπρο. Σύμφωνα με τη σκέψη του, η «γεωπολιτική συναστρία» που θα μπορούσε να αναγκάσει τις μεγάλες δυνάμεις να εκδιώξουν τα κατοχικά στρατεύματα από τα νησιά του Περσικού, δημιουργεί ένα προηγούμενο που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και στο Κυπριακό.

«Η εκδίωξη των κατοχικών στρατευμάτων στο πλαίσιο της ευρύτερης γεωπολιτικής συναστρίας που ενδεχομένως να σπρώξει άλλες δυνάμεις να εκδιώξουν κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να προπαγανδίσουμε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία».

Ο κ. Καραβίδας τονίζει πως το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής και τίποτα άλλο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί παράλογο για την κυπριακή ηγεσία να συνεχίζει να συζητά για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με τον κατοχικό ηγέτη, την ώρα που οι διεθνείς ισορροπίες δείχνουν πως η αποκατάσταση της έννομης τάξης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη στρατηγική ανακατανομή ισχύος. «Το αμέσως επόμενο διάστημα τα τρία αυτά νησιά θα βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν μπορεί να βγει από το τέλμα, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις ασφάλειας και κυριαρχίας στην περιοχή.

