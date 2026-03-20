Ενεργειακά hotspots σε κίνδυνο: Ποια είναι τα βασικά διυλιστήρια που απειλεί να καταστρέψει το Ιράν

Τα νέα εργοστάσια επεξεργασίας φυσικού αερίου στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, στη βόρεια ακτή του Περσικού Κόλπου, στην Ασαλούγιε του Ιράν (2019)

Ένα από τα πιο εφιαλτικά σενάρια απειλεί να γίνει πραγματικότητα.

Οι ήδη αυξανόμενες ενεργειακές πιέσεις και επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αναμένεται να επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο με απρόβλεπτες συνέπειες, αν το Ιράν πραγματοποιήσει ολοκληρωτικά τις απειλές και επιτεθει σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Αυτό που προβλέπεται ως παγκόσμιος οικονομικός κατακλυσμός ξεκίνησε με την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, προκαλώντας τα αντίποινα του Ιράν κατά των διυλιστηρίων των γειτόνων του στον Κόλπο.

Εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ δέχθηκαν πιέσεις τις τελευταίες ώρες, σε μια σειρά επιθέσεων και απειλών με στόχο βασικούς κόμβους εξαγωγής και επεξεργασίας ενέργειας.

Στη Σαουδική Αραβία, ο τερματικός σταθμός Ras Tanura - ένα από τα κύρια καταστήματα πετρελαίου στον κόσμο - ανέστειλε τη λειτουργία του ενόψει απειλών από drones.

Saudi Arabia’s Ras Tanura oil refinery was hit amid the regional escalation, prompting a precautionary shutdown after a drone strike caused a limited fire. ????? pic.twitter.com/hnRHZQhmm3

Στο Κατάρ, το συγκρότημα Ras Laffan, υπεύθυνο για σημαντικό μέρος του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, αντιμετωπίζει πυρκαγιές και ζημιές.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK

Το πετροχημικό συγκρότημα Jubail, επίσης στη Σαουδική Αραβία, παραμένει σε επιφυλακή με προληπτικές εκκενώσεις, ενώ στο Κουβέιτ, το διυλιστήριο Mina Abdullah τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επιβεβαιωμένη επίθεση.

Παρουσίαση του έργο της Fluor για το πρόγραμμα καθαρών καυσίμων Mina Abdullah Package 2 (MAB2) της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Κουβέιτ, στο νότιο Κουβέιτ

Η επίθεση επικεντρώνεται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως κόμβοι του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος.

Η Ras Tanura όχι μόνο διοχετεύει εξαγωγές αργού πετρελαίου, αλλά αρθρώνει επίσης διαδρομές logistics προς την Ασία και την Ευρώπη. Το Ras Laffan, είναι ένας από τους κορυφαίους κόμβους υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο, κλειδί για τον εφοδιασμό αγορών που εξαρτώνται από το LNG μετά τη μεταπολεμική ενεργειακή αναδιαμόρφωση λόγω της Ουκρανίας.

Ταυτόχρονα, συγκροτήματα όπως το Jubail και το Mesaieed, επίσης στο Κατάρ, συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της πετροχημικής ικανότητας του Κόλπου. Από εκεί, παράγονται βιομηχανικά πλαστικά, ρητίνες και παράγωγα που τροφοδοτούν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε πολλούς τομείς. Η ταυτόχρονη διακοπή αυτών των πόλων δεν συνεπάγεται μόνο μείωση του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και κλιμακωτή διακοπή σε βιομηχανίες που λειτουργούν με περιορισμένα αποθέματα.

Η κλίμακα των επιπτώσεων συνδέεται επίσης με τη δυσκολία αντικατάστασης.

Σε αντίθεση με το αργό πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να ανακατευθυνθεί μεταξύ των αγορών, η ικανότητα διύλισης και επεξεργασίας είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη και απαιτεί ειδικές υποδομές. Η μερική απώλεια αυτών των συμπλεγμάτων μειώνει την ευελιξία του συνολικού ενεργειακού συστήματος και εκθέτει την εξάρτησή του από περιορισμένο αριθμό κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Η απειλή για αυτά τα hotspots εισάγει άμεσο κίνδυνο για το παγκόσμιο βιομηχανικό σύστημα. Τα διυλιστήρια και τα πετροχημικά εργοστάσια του Κόλπου δεν προμηθεύουν μόνο καύσιμα, αλλά και βασικές εισροές για τη βιομηχανία η διαταραχή των οποίων μπορεί να μεταφερθεί σε τομείς όπως ο αυτοματισμός, η ηλεκτρονική και η γεωργική παραγωγή.

Η διακοπή στο Ras Laffan επηρεάζει εισροές όπως η αμμωνία και η ουρία, φυτά για λιπάσματα, με πιθανό αντίκτυπο στις γεωργικές αποδόσεις σε διάφορες αγορές.

Οι ζημιές στις υποδομές προσθέτουν έναν μακροπρόθεσμο παράγοντα. Σε αντίθεση με τις ενεργειακές κρίσεις που εστιάζουν στις μεταφορές, η καταστροφή των μονάδων διύλισης συνεπάγεται μεγάλους χρόνους αποκατάστασης, που μπορεί να απαιτήσουν μέχρι και δυο χρόνια, περιορίζοντας την απόκριση του συστήματος.

Οι επιπτώσεις στην αγορά ήδη ορατές. Σε τρεις ημέρες, το Brent εκτοξεύτηκε πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, σε μια κίνηση συγκρίσιμη με επεισόδια υψηλής μεταβλητότητας όπως η πετρελαϊκή κρίση του 1973.

