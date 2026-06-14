Βενετία: 17χρονος σκότωσε θεία του και πέταξε το πτώμα της σε κανάλι

Snapshot Ένας 17χρονος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη θεία του στο Σαν Στίνο ντι Λιβένσα, επαρχία Βενετίας.

Το πτώμα της 53χρονης θύματος φέρεται να πετάχτηκε στο κανάλι Malgher, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Το κίνητρο της δολοφονίας σχετίζεται με σοβαρές οικογενειακές συγκρούσεις.

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων καραμπινιέρων, ιατροδικαστή και δύτών, συνεχίζουν τις έρευνες για την ανεύρεση του πτώματος.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελία Ανηλίκων της Τεργέστης για περαιτέρω διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Ένας 17χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη θεία του και πέταξε το σώμα της στο ποτάμι κοντά στο σπίτι της.

Το περιστατικό συνέβη στο Σαν Στίνο ντι Λιβένσα (επαρχία Βενετίας). Ο νεαρός ομολόγησε τη δολοφονία χθες το βράδυ ενώπιον του δικαστή Καρμέλο Μπάρμπαρο της Εισαγγελίας του Πορντενόνε, ο οποίος διερευνά την υπόθεση. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας παρέπεμψε την υπόθεση στην Εισαγγελία Ανηλίκων στην Τεργέστη. Αστυνομικοί των καραμπινιέρων και ο ιατροδικαστής Αντονέλο Τσιρνέλι βρίσκονται επί τόπου για να διεξάγουν έρευνες. Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να συνδέεται με σοβαρές οικογενειακές συγκρούσεις.

Το πτώμα δεν έχει βρεθεί ακόμη

Το 53χρονο θύμα φέρεται να ρίχτηκε στο κανάλι Malgher, το οποίο ρέει κοντά στο σπίτι. Ωστόσο, το πτώμα δεν έχει βρεθεί ακόμη. Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και σήμερα το πρωί τους συνδράμουν δύτες από την εξειδικευμένη μονάδα της Βενετίας. Οι έρευνες, που είχαν ανασταλεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της μέρας.

? Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la zia a coltellate e poi ha gettato il corpo in un canale. È successo a San Stino di Livenza, in provincia di #Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone, che… pic.twitter.com/2iQDfQtoSp — RTL 102.5 (@rtl1025) June 14, 2026