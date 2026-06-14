Αμέριμνες βόλτες: Αρκούδα στη Γαλάτεια Εορδαίας και κατσίκα μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας - Βίντεο

Αμέριμνες βόλτες έκαναν μια αρκούδα στην Γαλάτεια και μια κατσίκα στην Πτολεμαϊδα.

Σύμφωνα με το kozan.gr, αναστάτωση προκαλεί στη Γαλάτεια Εορδαίας η εμφάνιση αρκούδας τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στη 1:30 με 2:00 μετά τα μεσάνυχτα, μέσα στο χωριό. Το άγριο ζώο έγινε αντιληπτό από κατοίκους, προκαλώντας ανησυχία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις ολοένα και συχνότερες εμφανίσεις αρκούδων σε οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Κατσίκα έκανε βόλτα στην Πτολεμαΐδα

Ένα άλλο ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στις 9:30, στην Πτολεμαΐδα, σύμφωνα με το kozan.gr, όταν κατσίκα εντοπίστηκε να περιφέρεται ανενόχλητη μέσα στην πόλη και συγκεκριμένα στην οδό Καπετάν Φούφα. Το γεγονός προκάλεσε έκπληξη αλλά και αρκετά χαμόγελα στους κατοίκους της περιοχής.

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