Δεύτερη νεκρή αρκούδα από πυροβολισμούς στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε λίγες ημέρες

Snapshot Η πρώτη αρκούδα βρέθηκε στον Δήμο Βοΐου και η δεύτερη κοντά στην Εγνατία Οδό, φέρνοντας τραύματα από πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η λαθροθηρία αποτελεί σοβαρή απειλή για την προστατευόμενη καφέ αρκούδα και καταδικάζουν τις πράξεις βίας.

Καλείται η άμεση ενημέρωση των αρχών για την παρουσία αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές ώστε να ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα διαχείρισης.

Ζητείται η εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και τη διατήρηση του είδους. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό θανάτωσης αρκούδας στη Δυτική Μακεδονία, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση νεκρού ζώου από πυροβολισμούς μέσα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή των Καλαμποκίων, κοντά στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλώρινας - Κοζάνης, φέροντας τραύματα στον λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του «Αρκτούρου», το ζώο δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς, με όλα τα στοιχεία να παραπέμπουν σε παράνομη θανάτωση.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον θάνατο ενός αρσενικού αρκουδιού ηλικίας περίπου 2,5 ετών, το οποίο βρέθηκε νεκρό την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Όπως είχε ανακοινώσει η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», το νεαρό ζώο έφερε τρεις σφαίρες στο κεφάλι.

Για το περιστατικό στο Πυλωρί είχε ενημερωθεί το Δασαρχείο Τσοτυλίου από κάτοικο της περιοχής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της «Καλλιστώς» και κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας. Μετά τη διενέργεια νεκροψίας, ακολούθησε η ταφή του ζώου υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι η λαθροθηρία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την καφέ αρκούδα, ένα είδος που προστατεύεται αυστηρά από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προσέγγιση αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει πράξεις βίας ή θανάτωσης.

Η «Καλλιστώ» καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές όταν διαπιστώνουν παρουσία αρκούδας κοντά σε οικισμούς ή ανθρώπινες δραστηριότητες, ώστε να ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης. Ταυτόχρονα, ζητά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας που θα διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και τη διατήρηση του προστατευόμενου είδους.