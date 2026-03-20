Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες μέσα σε τρεις μέρες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ

Συνελήφθη την Πέμπτη (19/3) 33χρονος που λήστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού στη Θεσσαλονίκη, ενώ όπως προέκυψε, είχε «χτυπήσει» άλλα δύο καταστήματα λίγες μέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ξημερώματα Πέμπτης ο 33χρονος αφού εισήλθε σε κατάστημα μίνι – μάρκετ, στην περιοχή του κέντρου πόλης, με απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι, ο 33χρονος, κατά το τελευταίο τριήμερο, διέπραξε δύο ακόμη ληστείες, με την ίδια μεθοδολογία, σε ανάλογες επιχειρήσεις. Στη μία περίπτωση αφαίρεσε το ποσό των 630 ευρώ και στην άλλη το ποσό των 650 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

