Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες μέσα σε τρεις μέρες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ

Ο 33χρονος δράστης κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 1.280 ευρώ 

Ανθή Κουρεντζή

Συνελήφθη την Πέμπτη (19/3) 33χρονος που λήστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού στη Θεσσαλονίκη, ενώ όπως προέκυψε, είχε «χτυπήσει» άλλα δύο καταστήματα λίγες μέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ξημερώματα Πέμπτης ο 33χρονος αφού εισήλθε σε κατάστημα μίνι – μάρκετ, στην περιοχή του κέντρου πόλης, με απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι, ο 33χρονος, κατά το τελευταίο τριήμερο, διέπραξε δύο ακόμη ληστείες, με την ίδια μεθοδολογία, σε ανάλογες επιχειρήσεις. Στη μία περίπτωση αφαίρεσε το ποσό των 630 ευρώ και στην άλλη το ποσό των 650 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

09:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πώς το «κενό παραγωγής» επηρεάζει τις τιμές της επόμενης 5ετίας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 38χρονος έπειτα από επιθετική συμπεριφορά στα επείγοντα του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος»

09:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Πρεμιέρα με Πανταζή - Πότε αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW i3 50 xDrive: Η νέα εποχή της ηλεκτρικής Σειράς 3

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεαροί με δικάβαλο ηλεκτρικό πατίνι έπεσαν την ώρα που μεταδιδόταν live ρεπορτάζ στο σημείο που είχε ατύχημα ο γιατρός Ηλιάδης

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αποκάλυψε την εντυπωσιακή νέα εκτός έδρας εμφάνιση

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ για Έπσταϊν: «Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα»

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media, προσπαθώντας να κρατήσει την αναπνοή της

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταμεσονύχτιο βίντεο Κωνσταντοπούλου από την Λάρισα την ώρα που υπέβαλαν μήνυση Καρυστιανού και Ρούτσι

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η γκάφα Γάλλου αξιωματικού που έκανε τζόκινγκ πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος

08:54ΚΟΣΜΟΣ

«Εργαστείτε από το σπίτι και μειώστε ταχύτητα στο δρόμο» - Τα 10 έκτακτα μέτρα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες μέσα σε τρεις μέρες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ και άδειαζε ταμεία

08:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας, τον τελικό βόλεϊ και κλειστό στίβο

08:34LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου για την απόφασή του να πάει στην Αμερική - «Τα παράτησα όλα για έναν έρωτα»

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τον βασάνισαν για να του αποσπάσουν ομολογία - «Βράζουν» οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον απαγχονισμό του 19χρονου παλαιστή

Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η γκάφα Γάλλου αξιωματικού που έκανε τζόκινγκ πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους και drones στις χώρες του Κόλπου

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεαροί με δικάβαλο ηλεκτρικό πατίνι έπεσαν την ώρα που μεταδιδόταν live ρεπορτάζ στο σημείο που είχε ατύχημα ο γιατρός Ηλιάδης

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τον βασάνισαν για να του αποσπάσουν ομολογία - «Βράζουν» οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον απαγχονισμό του 19χρονου παλαιστή

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Το κινητό της 24χρονης που χαροπαλεύει ενδεχομένως να “δείξει” τους δράστες»

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταμεσονύχτιο βίντεο Κωνσταντοπούλου από την Λάρισα την ώρα που υπέβαλαν μήνυση Καρυστιανού και Ρούτσι

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

08:54ΚΟΣΜΟΣ

«Εργαστείτε από το σπίτι και μειώστε ταχύτητα στο δρόμο» - Τα 10 έκτακτα μέτρα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Με αεροσκάφη Warthog και ελικόπτερα Apache οι ΗΠΑ ξεκινούν τη μάχη για τη θαλάσσια οδό

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 9χρονη πέθανε καθώς συμμετείχε σε επικίνδυνο challenge στα social media, προσπαθώντας να κρατήσει την αναπνοή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ