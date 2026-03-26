Άγιο Όρος: Τι συμβαίνει με τους σεισμούς - Η εξέλιξη του φαινομένου και το ιστορικό της περιοχής

Το σεισμικό χρονικό της περιοχής και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σεισμολογία σε μια ανάλυση του ομότιμου καθηγητή Γεωλογίας του ΑΠΘ, Σπύρου Παυλίδη

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Ισχυρός σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτήρια και εκκλησιαστικά κτίσματα στο Άγιο Όρος, κυρίως στις Καρυές.
  • Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και συνεχίζεται με μικρούς σεισμούς και μετασεισμούς.
  • Η σεισμική ακολουθία χαρακτηρίζεται ως σμήνος σεισμών, ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε σεισμογενείς περιοχές που μπορεί να διαρκέσει από μέρες έως μήνες.
  • Τα ρήγματα στη χερσόνησο του Αγίου Όρους δεν συνδέονται με το ρήγμα Ιερισσού
  • Στρατωνίου ή την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου.
  • Οι σεισμοί μέχρι 3,5 Ρίχτερ θεωρούνται φυσιολογικοί για την περιοχή, ενώ οι σεισμοί γύρω στο 4 ήταν ασυνήθιστοι αλλά όχι ανησυχητικοί.
Ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε χθες βράδυ σοβαρές ζημιές σε κτήρια, σκήτες και κελιά στο Άγιο Όρος, ειδικά στις Καρυές. Κατά τη διάρκεια του σεισμού, που είχε έντονο βουητό και μεγάλη διάρκεια, αποκολλήθηκε τμήμα πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 3,4 Ρίχτερ. ΜΙκρότερες δονήσεις είχαμε και μέσα στη νύχτα.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και συνεχίζεται με αργό ρυθμό, ενώ απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για πιο σαφή εικόνα.

Για το ζήτημα το Newsbomb.gr ήδη από την αρχή του φαινομένου απευθύνθηκε στον Σπύρο Παυλίδη, ομότιμο καθηγητή Γεωλογίας του ΑΠΘ και πρόεδρο του ΔΣ του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

«Η σεισμική ακολουθία στην χερσόνησο του Αγίου Όρους χαρακτηρίζεται από μια σειρά μικρού μεγέθους σεισμών. Και χαρακτηρίζεται στη σεισμολογία ως σμήνος σεισμών ή σμηνοσειρά. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις σεισμογενείς περιοχές και διαρκεί από μερικές μέρες ή εβδομάδες αλλά μπορεί και μήνες και μετά εξαφανίζεται και δεν συνεχίζει», ανέφερε τον Αύγουστο του 2024 ο κ. Παυλίδης.

«Στη χερσόνησο του Αγίου Όρους εκδηλώνεται προς το μέσον και τη δυτική ακτή. Στη χερσόνησο υπάρχουν πολλά γεωλογικά ρήγματα, παλαιότερα, αλλά δεν έχει ανιχνευτεί ενεργό ρήγμα και στην πλειοψηφία τους είναι μικρά σε μήκος. Αυτή η σειρά δεν έχει σχέση ούτε με το ρήγμα Ιερισσού- Στρατωνίου, που είχε συνδεθεί το 1932-33 με ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7. Και πολλών άλλων σεισμών και μετασεισμών, πολύ ισχυρών, εξαντλώντας έτσι την σεισμική δυναμική του για πολλά χρόνια. Ούτε συνδέεται με την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου, η οποία είναι προέκταση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Και η οποία δίνει ισχυρούς σεισμούς όπως το 1905 με μέγεθος περίπου 7,5 στο νότιο άκρο της χερσονήσου του Άθω και το 1982-83 μεγέθη 6,7 και 6,8, που δεν είχαν καταστροφές απλά έγιναν αισθητοί μέχρι της Θεσσαλονίκη γιατί τα επίκεντρά τους ήταν υποθαλάσσια», είχε εξηγήσει ο καθηγητής στο Newsbomb.

«Μπορεί αυτό να ανησυχεί τους κατοίκους της Χαλκιδικής αλλά τα μικρά μεγέθη μέχρι 3,5 θεωρούνται φυσιολογικά, μόνο λίγο ξάφνιασαν αυτά που ήταν της τάξης του 4. Τέτοια φαινόμενα έχουν ξαναγίνει και με μεγαλύτερο σεισμό 5,1 πάλι στην Ταφρο του Βορείου Αιγαίου χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στις κατοικημένες περιοχές», κατέληξε πριν από ενάμισι χρόνο μιλώντας στο Newsbomb με το φαινόμεον πάτνως να συνεχίζεται ακόμη...

