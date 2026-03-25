Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος: «Γίνονται έλεγχοι, μικρής έκτασης ζημιές», λέει ο Αλκιβιάδης Στεφανής

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής σχετικά με τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή.

Ο σεισμός είχε ένταση 4,9 Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Άγιο Όρος καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 8χλμ βορειοδυτικά των Καρυών.

«Πρόκειται για συνηθισμενο φαινόμενο και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό», ανέφερε ο κ. Στεφανής στο Newsbomb και συνέχισε: «Ήδη γίνονται οι πρώτες επιτόπιες αυτοψίες και συγκεντρώνονται οι πρώτες αναφορές».

Σύμφωνα με τον διοικητή του Αγίου Όρους, υπάρχουν μικρής έκτασης ζημιές από τον ισχυρό σεισμό όπως πτώσεις σοβάδων και καμινάδων.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και με το πρώτο φως της ημέρας.