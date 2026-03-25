Παπαδόπουλος για Άγιο Όρος: «Ίσως είναι αργοπορημένος μετασεισμός από τον Ιούνιο του 2025»

Ανησυχία προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος. Η σεισμική δόνηση ήταν τόσο δυνατή που έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr o καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι είναι νωρίς για μία ασφαλή εκτιμήση του σεισμού, σημειώνοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για «αργοπορημένο μετασεισμό» από την μεγάλη σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή τον Ιουνίο του 2025, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί στην περιοχή από τότε.

«Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 μεταξύ Δάφνης και Ουρανούπολης και με αργό ρυθμό συνεχιζόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2025, όπου και σημειώθηκε η μεγάλυτερη, μέχρι στιγμής, σεισμική δόνηση 5,3 της Κλίμακας Ρίχτερ. Με επιφυλακτικότητα θα πω ότι ο σημερινός σεισμός είναι ίσως ένας αργοπορημένος μετασεισμός του μεγάλου που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Παρ'όλα αυτά, χρειάζεται περισσότερη ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας και η εικόνα θα είναι πιο καθαρή από την αυριανή ημέρα», σημείωσε ο καθηγητής σεισμολογίας στο Newsbomb.

Στεφανής στο Newsbomb.gr: «Γίνονται οι πρώτες αυτοψίες, συνηθισμένο φαινόμενο στο Άγιο Όρος»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο Newsbomb.gr ο Διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής σχετικά με τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή.

Ο σεισμός είχε ένταση 4,9 Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Άγιο Όρος καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 8χλμ βορειοδυτικά των Καρυών.

«Πρόκειται για συνηθισμενο φαινόμενο και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό», ανέφερε αρχικά ο κ. Στεφανής και συνέχισε: «Ήδη γίνονται οι πρώτες επιτόπιες αυτοψίες και συγκεντρώνονται οι πρώτες αναφορές».

Σύμφωνα με τον διοικητή του Αγίου Όρους, υπάρχουν μικρής έκτασης ζημιές από τον ισχυρό σεισμό όπως πτώσεις σοβάδων και καμινάδων.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και με το πρώτο φως της ημέρας.

