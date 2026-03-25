Βόλος: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στην Αγία Παρασκευή Βόλου

Ανθή Κουρεντζή

Σκηνές φρίκης εκτιλύχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στην Αγία Παρασκευή Βόλου, όταν έπειτα από έκρηξη σε σπίτι, δύο γυναίκες - μαμά και κόρη - κάηκαν ζωντανές.

Με εγκαύματα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Βόλου ο 39χρονος Χρήστος Μπέλος που προσπάθησε να σώσει την μητέρα και την γιαγιά του από τις φλόγες, όταν στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή ξέσπασε φωτιά και οι δύο γυναίκες κάηκαν ζωντανές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, για τον 39χρονο κρίθηκε πως δεν χρειαζόταν νοσηλεία στην ΜΕΘ αλλά στην χειρουργική κλινική με τα βαρύτερα εγκαύματα να τα φέρει στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Δεν αναγνωρίζονται οι σοροί των δύο γυναικών

Η 88χρονη γυναίκα και η 66χρονη κόρη της είναι αδύνατον να αναγνωριστούν. Πληροφορίες για τα στοιχεία τους έδωσε ο ίδιος ο 39χρονος.

Ο άτυχος άνδρας έζησε την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του λεπτό προς λεπτό, όταν τα σκεπάσματα στο σαλόνι έπιασαν φωτιά από βραχυκύκλωμα σόμπας την ώρα που οι δύο γυναίκες ήταν στον χώρο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως και ο 39χρονος που ζούσε με την 66χρονη μητέρα του και την 88χρονη κατάκοιτη γιαγιά του στο σπίτι προσπάθησε να τις σώσει. Στην γειτονιά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και η 66χρονη φώναζε βοήθεια ενώ βγήκε στην αυλή του σπιτιού, την ώρα που ο γιός της κατέβαλε προσπάθειες να οδηγήσει εκτός σπιτιού την γιαγιά του, αλλά ήταν μάταιο.

Οι γείτονες είδαν την 66χρονη γυναίκα να καίγεται και να καταρρέει την ώρα που έφτασε το ΕΚΑΒ.

Η 88χρονη βρέθηκε νεκρή στον καναπέ της.

«Είδα μία γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της»

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της , ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου» δήλωσε γειτόνισσα των δύο γυναικών στο gegonota.news.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο gegonota.news, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά.

Διαβάστε επίσης

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μοναστηράκι: Συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονο γαι να του κλέψουν την αλυσίδα - Βίντεο ντοκουμέντο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ

21:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από την 1η Απριλίου οι ώρες κοινής ησυχίας: Τι απαγορεύεται από τον νόμο και οι ποινές

20:54LIFESTYLE

Ο Άλαν Ρίτσον μιλά πρώτη φορά δημόσια μετά τον άγριο καβγά με τον γείτονά του - «Τρελή εβδομάδα»

20:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες εντόπισαν 45 εξωπλανήτες που πιθανόν να είναι κατοικήσιμοι

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί επίθεση σε περιφερειακή χώρα αν καταληφθεί ιρανικό νησί

20:32LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης του, Ευαγγελίας

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εισέβαλε σε διαμέρισμα και απειλούσε με μαχαίρι γυναίκες και ηλικιωμένο ζευγάρι

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα χτυπήσει πιο σκληρά το Ιράν αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί την ήττα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται επιτυχή πλήγμα σε αμερικανικό μαχητικό F-18 και δημοσιεύει βίντεο ως «απόδειξη»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα σε οικοδομή

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός ο εργοταξιάρχης του αεροδρομίου Καστελίου- Κατέρρευσε στο γραφείο του

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Τα 8 θέματα που θα τεθούν επί τάπητος - Έγκριση κατώτατου μισθού

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Κίνα στις 14-15 Μαΐου

19:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μοναδικό θέαμα: Αστρονόμοι είδαν δύο γιγάντιους πλανήτες να σχηματίζονται γύρω από ένα άστρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

21:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

15:39LIFESTYLE

Ξεσπά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου: «Βλέπει όλος ο πλανήτης, δεν έχω λόγια»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

00:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτές σκηνές στον Βόλο: Φώναζαν βοήθεια ενώ καίγονταν ζωντανές μαμά και κόρη - «Είδα μία γυναίκα στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες»

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εισέβαλε σε διαμέρισμα και απειλούσε με μαχαίρι γυναίκες και ηλικιωμένο ζευγάρι

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από την 1η Απριλίου οι ώρες κοινής ησυχίας: Τι απαγορεύεται από τον νόμο και οι ποινές

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

12:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σεισμός πριν λίγα λεπτά – Αισθητός στην Αττική

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - «Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου με τις προσπάθειες να βγει»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί επίθεση σε περιφερειακή χώρα αν καταληφθεί ιρανικό νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ