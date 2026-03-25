Βόλος: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

Σκηνές φρίκης εκτιλύχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στην Αγία Παρασκευή Βόλου, όταν έπειτα από έκρηξη σε σπίτι, δύο γυναίκες - μαμά και κόρη - κάηκαν ζωντανές.

Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

Με εγκαύματα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Βόλου ο 39χρονος Χρήστος Μπέλος που προσπάθησε να σώσει την μητέρα και την γιαγιά του από τις φλόγες, όταν στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή ξέσπασε φωτιά και οι δύο γυναίκες κάηκαν ζωντανές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, για τον 39χρονο κρίθηκε πως δεν χρειαζόταν νοσηλεία στην ΜΕΘ αλλά στην χειρουργική κλινική με τα βαρύτερα εγκαύματα να τα φέρει στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Δεν αναγνωρίζονται οι σοροί των δύο γυναικών

Η 88χρονη γυναίκα και η 66χρονη κόρη της είναι αδύνατον να αναγνωριστούν. Πληροφορίες για τα στοιχεία τους έδωσε ο ίδιος ο 39χρονος.

Ο άτυχος άνδρας έζησε την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του λεπτό προς λεπτό, όταν τα σκεπάσματα στο σαλόνι έπιασαν φωτιά από βραχυκύκλωμα σόμπας την ώρα που οι δύο γυναίκες ήταν στον χώρο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως και ο 39χρονος που ζούσε με την 66χρονη μητέρα του και την 88χρονη κατάκοιτη γιαγιά του στο σπίτι προσπάθησε να τις σώσει. Στην γειτονιά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και η 66χρονη φώναζε βοήθεια ενώ βγήκε στην αυλή του σπιτιού, την ώρα που ο γιός της κατέβαλε προσπάθειες να οδηγήσει εκτός σπιτιού την γιαγιά του, αλλά ήταν μάταιο.

Οι γείτονες είδαν την 66χρονη γυναίκα να καίγεται και να καταρρέει την ώρα που έφτασε το ΕΚΑΒ.

Η 88χρονη βρέθηκε νεκρή στον καναπέ της.

«Είδα μία γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της»

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της , ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου» δήλωσε γειτόνισσα των δύο γυναικών στο gegonota.news.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο gegonota.news, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά.

Διαβάστε επίσης