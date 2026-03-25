Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη έπειτα από έκρηξη σε σπίτι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στον Βόλο το μεσημέρι της Τετάρτης, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρές γυναίκες και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες φέρεται να ήταν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, ένας ακόμη άνδρας ηλικίας 50 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

