Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

O άτυχος άνδρας είχε πάει να κόψει ξύλα με τη σύζυγό του

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη μια τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή της Λαμίας και πιο συγκεκριμένα στο Πλατανόδασος, που βρίσκεται στα Λουτρά Υπάτης.

Ο άτυχος 68χρονος, σύμφωνα με το Lamiareport.gr, είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα από κάποια ξερά πλατάνια, που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι, όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Το τραγικό συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του, η οποία άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο Αργυροχωρίου, από τη Λαμία και η 7η ΕΜΑΚ.

Δυστυχώς, ο άτυχος 68χρονος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του Αργυροχωρίου νεκρός, χωρίς κανείς να μπορεί να πιστέψει πως, από τη μια στιγμή στην άλλη, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Λαμίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας:

Σχόλια
Novibet
