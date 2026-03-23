Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

Οι τραυματίες μεταφερθήκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΓΝΠ στο Ρίο

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τραγωδία μετατράπηκε το ατύχημα που έγινε σήμερα (23/3/2026) το πρωί της στην Παλαία Εθνική Οδό στο ύψος των Ροϊτίκων, όπου δυο ΙΧ συγκρούστηκαν και τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες μεταφερθήκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΓΝΠ στο Ρίο και σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας άνδρας κατέληξε πριν από λίγη ώρα στα τραύματα του.

Οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και η κατάσταση τους παρακολουθείτε από τους ιατρούς.

Σχόλια
Novibet
