Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο
Οι τραυματίες μεταφερθήκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΓΝΠ στο Ρίο
Σε τραγωδία μετατράπηκε το ατύχημα που έγινε σήμερα (23/3/2026) το πρωί της στην Παλαία Εθνική Οδό στο ύψος των Ροϊτίκων, όπου δυο ΙΧ συγκρούστηκαν και τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα.
Οι τραυματίες μεταφερθήκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΓΝΠ στο Ρίο και σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας άνδρας κατέληξε πριν από λίγη ώρα στα τραύματα του.
Οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και η κατάσταση τους παρακολουθείτε από τους ιατρούς.
