Τραγωδία στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος στη λίμνη Περιστερίου

Ο άτυχος 83χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα νερά της τεχνητής λίμνης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 83χρονου από τη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός απόγευμα της Δευτέρας στα νερά της τεχνητής λίμνης στο Περιστέρι.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, ο άτυχος ηλικιωμένος είχε φύγει από το σπίτι του με σκοπό να μεταβεί στο κοπάδι με τα πρόβατά τους και να επιστρέψει στη συνέχεια στον στάβλο. Οι ώρες περνούσαν και ο 83χρονος δεν έδινε σημεία ζωής με αποτέλεσμα οι δικοί του να ανησυχήσουν.

Στενό συγγενικό του πρόσωπο άρχισε να τον αναζητά στα σημεία όπου συνήθιζε να κινείται με το κοπάδι, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και την Αστυνομία. Οι έρευνες οδήγησαν στην τεχνητή λίμνη Περιστερίου, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι της οικογένειας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε στην ανάσυρση της σορού του ηλικιωμένου από το νερό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 83χρονο, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στη λίμνη.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Χρυσοβίτσας και του Περιστερίου, καθώς ο 83χρονος ήταν ένας γνώριμος και αγαπητός άνθρωπος του μόχθου.

Διαβάστε επίσης

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έκλεψε 250 λίτρα πετρέλαιο από φορτηγό και συνελήφθη

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ασπίδα του Αχιλλέα προετοιμασία για σύγκρουση με Τουρκία - Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια»: Πώς σχολιάζει ο Τουρκικός τύπος την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

10:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ακάθιστος Ύμνος»: Συμπληρώνονται 1400 χρόνια από την πρώτη φορά που εψάλη επισήμως

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Απείλησε τη γυναίκα του με μαχαίρι και παρενέβη ο ανήλικος γιος τους

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα του IRGC για τη ναρκοθέτηση του Περσικού Κόλπου

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος στη λίμνη Περιστερίου

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων από την Περιφέρεια Αττικής – Έλεγχοι με εισαγγελική παρουσία και άμεση ιχνηλάτηση σε δημόσιες δομές

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ήττα με κατεβασμένα τα... χέρια για Μπακς - Τέλος το σερί για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παπαθανάσης: 12.299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων

09:45WHAT THE FACT

Μυστηριώδεις κατασκευές σαν πυραμίδες στην Ανταρκτική πυροδοτούν θεωρίες για αρχαίους πολιτισμούς

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για απάτη με πρόσχημα ηλεκτρολογικής βλάβης

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με μαϊμού πτυχία

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Παράταση έως τις 27 Μαρτίου

09:40WHAT THE FACT

Βρέθηκε ελληνική σφαίρα 2.100 ετών στο Ισραήλ:Το χαραγμένο μήνυμα που μοιάζει με αρχαίο «τρολάρισμα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ανανεωμένο Xiaomi SU7 ξεπούλησε μέσα σε μόλις 8 ώρες!

09:38WHAT THE FACT

Η πόλη που χτίστηκε μέσα σε ηφαίστειο και έχει 18°C όλο τον χρόνο

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Νήσος Ρω: Ανδριάντας για την θρυλική «Κυρά της Ρω» - Θα τοποθετηθεί σε βράχο ύψους 10 μέτρων

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

«Διπλό για εκτόξευση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή, λέξη - κλειδί η αβεβαιότητα

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος για τα «πόθεν έσχες»: Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, ενορχηστρώθηκε επίθεση εναντίον μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Mondaloy: Δύο ειδικοί στην αεροδιαστημική και τα UFO εξαφανίζονται - Tρεις επιστήμονες ήδη νεκροί

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζάγκα στο Newsbomb: «Όπως πάμε η βενζίνη θα φτάσει τα 2,5 ευρώ», λέει η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: «Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή θα φτάσουν στην αστυνομία» - Η κατάθεση της ανήλικης

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα του IRGC για τη ναρκοθέτηση του Περσικού Κόλπου

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων από την Περιφέρεια Αττικής – Έλεγχοι με εισαγγελική παρουσία και άμεση ιχνηλάτηση σε δημόσιες δομές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα να μου το πει - Κάποιοι κατέβαζαν τους διακόπτες

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

09:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή, λέξη - κλειδί η αβεβαιότητα

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το διπλό που θα αλλάξει τα δεδομένα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με μαϊμού πτυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ