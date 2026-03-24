Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με μαϊμού πτυχία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εντοπίστηκαν έξι εκπαιδευτήρια που εξέδιδαν μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών και εξαπατούσαν τους πελάτες τους.
  • Οι επιχειρήσεις απέκτησαν παράνομα κέρδη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ για τα έτη 2024 και 2025 μέχρι τον έλεγχο.
  • Διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ από το 2020 έως σήμερα.
  • Συνελήφθησαν έξι διαχειριστές και υπεύθυνοι των εκπαιδευτηρίων για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή.
Snapshot powered by AI

Έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών, εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.

Από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν γράψει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν έξι άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
