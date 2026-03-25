Φρικτές σκηνές στον Βόλο: Φώναζαν βοήθεια ενώ καίγονταν ζωντανές μαμά και κόρη - Σοκάρουν μαρτυρίες

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (25η Μαρτίου) στην Αγία Παρασκευή Βόλου, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι, με αποτέλεσμα να καούν ζωντανές μητέρα και κόρη και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 40χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο gegonota.news, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά και αυτό οφείλεται σε σόμπα στην οποία ακούμπησαν τα σκεπάσματα των καναπέδων, σύμφωνα με τις πρωτες εκτιμήσεις.

Ο 40χρονος προσπάθησε να βγάλει από το σπίτι τις δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σαλόνι και έβλεπαν τηλεόραση, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο ίδιος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρά εγκαύματα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου: «Είδα τη γυναίκα να καίγεται στην αυλή»

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της , ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου» δήλωσε γειτόνισσα των δύο γυναικών στο gegonota.news.

Διαβάστε επίσης