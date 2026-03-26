Ισχυρές ενδείξεις ότι βρέθηκε ο σκελετός του Ντ' Αρτανιάν από τους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα λείψανα που βρέθηκαν στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας μπορεί να ανήκουν σε στρατιώτη που ενέπνευσε μυθιστορηματικό χαρακτήρα

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

  • Αρχαιολόγοι στην Ολλανδία εντόπισαν σκελετό στο Μάαστριχτ που πιθανόν ανήκει στον πραγματικό Ντ' Αρτανιάν τον ιστορικό στρατιώτη που ενέπνευσε τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα του Αλέξανδρου Δουμά.
  • Ο σκελετός βρέθηκε κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας των Αγίων Πέτρου και Παύλου, σε καθαγιασμένο έδαφος, μαζί με γαλλικό νόμισμα της εποχής και σφαίρα στο ύψος του στήθους.
  • Ο πραγματικός Ντ' Αρτανιάν, κατάσκοπος και σωματοφύλακας του Λουδοβίκου ΙΔ', σκοτώθηκε το 1673 κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ και η θέση του τάφου του παρέμενε άγνωστη για πάνω από 350 χρόνια.
  • Δείγμα DNA από τον σκελετό αναλύεται σε εργαστήριο στο Μόναχο και θα συγκριθεί με δείγματα από απογόνους του πατέρα του Ντ' Αρτανιάν για επιβεβαίωση ταυτότητας.
  • Ο αρχαιολόγος Βιμ Ντάικμαν, που ερευνά τον Ντ' Αρτανιάν πάνω από 20 χρόνια, δηλώνει επιφυλακτικός και αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων με ενδιαφέρον.
Ισχυρές ενδείξεις ότι εντοπίστηκε ο σκελετός του θρυλικού σωματοφύλακα Ντ' Αρτανιάν, υπάρχουν εδώ και κάποιες μέρες στην Ολλανδία.

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα λείψανα που βρέθηκαν στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον στρατιώτη που ενέπνευσε τον Αλέξανδρο Δουμά για τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα του στους Τρεις Σωματοφύλακες.

Για περισσότερους από τρεισήμισι αιώνες, η σορός του δεν είχε βρεθεί ποτέ και τώρα, εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες αποκατάστασης σε μια εκκλησία στην ολλανδική πόλη ανακάλυψαν έναν σκελετό που θα μπορούσε να ανήκει στον Γασκώνο ευγενή του 17ου αιώνα, Σαρλ ντε Μπατζ-Καστελμόρ - γνωστό ανά τον κόσμο ως ντ'Αρτανιάν - του οποίου τα κατορθώματα οδήγησαν τον Δουμάς να τον ανακηρύξει ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων.

Ο πραγματικός ντ' Αρτανιάν ήταν κατάσκοπος και σωματοφύλακας του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', ο οποίος πέθανε από σφαίρα κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ το 1673. Τριακόσια πενήντα τρία χρόνια αργότερα, το μακροχρόνιο μυστήριο για το πού τάφηκε ο πολεμιστής μπορεί τελικά να λύθηκε, χάρη σε ένα σύνολο οστών που βρέθηκαν κάτω από το κατεστραμμένο δάπεδο μιας εκκλησίας.

Ο Βιμ Ντάικμαν, συνταξιούχος αρχαιολόγος από το Μάαστριχτ, ο ​​οποίος έχει περάσει 28 χρόνια αναζητώντας την τελευταία κατοικία του σωματοφύλακα, κλήθηκε στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στην περιοχή Γουόλντερ της πόλης, αφού ο διάκονος, που γνωρίζει χρόνια τον Ντάικμαν και την έρευνά του, τον ενημέρωσε ότι είχε αποκαλυφθεί ένας σκελετός.

«Ένα τμήμα του δαπέδου στην εκκλησία είχε υποχωρήσει και κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής ανακαλύψαμε έναν σκελετό», δήλωσε ο διάκονος Γιος Βάλκε στο τοπικό L1 Nieuws. «Τηλεφώνησα αμέσως στον Βιμ επειδή εργάζεται πάνω στον ντ'Αρτανιάν για περισσότερα από 20 χρόνια».

«Ήταν θαμμένος κάτω από την Αγία Τράπεζα σε καθαγιασμένο έδαφος», είπε ο Βάλκε. «Υπήρχε ένα γαλλικό νόμισμα από εκείνη την εποχή στον τάφο. Και η σφαίρα που τον σκότωσε βρισκόταν στο ύψος του στήθους, ακριβώς όπως περιγράφεται στα ιστορικά βιβλία. Οι ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές».

Ο σκελετός έχει αφαιρεθεί από την εκκλησία και βρίσκεται τώρα σε αρχαιολογικό ινστιτούτο στο Ντέβεντερ. Δείγμα DNA που ελήφθη από τον σκελετό στις 13 Μαρτίου αναλύεται σε εργαστήριο στο Μόναχο. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί μαζί με δείγματα DNA που παρείχαν οι απόγονοι του πατέρα του ντ'Αρτανιάν για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αντιστοιχία.

Πλέον ο Ντάικμαν διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία κι όπως είπε «οφείλω ως επιστήμονας να είμαι πάντα επιφυλακτικός». Πρόσθεσε δε πως αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

