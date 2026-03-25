Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του «Δράκου του Πειραιά» προχώρησε η αστυνομία, μετά από εισαγγελική διάταξη.

Πρόκειται για 36χρονο από την Αίγυπτο, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καμίνια στις 16 Μαρτίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή.

Ο συλληφθείς καταδίωκε τα υποψήφια θύματά του, κυρίως νεαρές γυναίκες αλλά και ένα ανήλικο κορίτσι. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά, ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Πρόκειται για τον LAFANDY Youssef του Mahrous και της Sahla, γεννηθέντα 5-8-1990 στην Αίγυπτο.

Όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν παράνομα στη χώρα και προφυλακίστηκε. Η αστυνομία εξετάζει αν ο συγκεκριμένος άνδρας συνδέεται με επιθέσεις που έγιναν σε βάρος γυναικών σε Άλιμο και Νέα Σμύρνη.

Ο συλληφθείς, μέσα σε περίοδο οκτώ μηνών πραγματοποίησε τουλάχιστον έξι επιθέσεις και μία απόπειρα βιασμού σε βάρος γυναικών κυρίως κοντά σε σταθμούς του μετρό, σε Πειραιά και Κορυδαλλό.