Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό – Μποτιλιάρισμα σε Πειραιά, Κηφισίας

Μουσική, καφέ ή τσάι σε μία κούπα και… υπομονή για όλους όσοι κινούνται με αυτοκίνητα στους βασικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης (26/03).

Αργές ταχύτητες παρατηρούνται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα, από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία), την Κηφισίας (στο ύψος του Ψυχικού και τμηματικάέως τη Νέα Ερυθραία), τη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και τους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 10’ – 15’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.