Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει ξανά καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για 27η ημέρα 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, αυξήθηκε κατά 1,61% στα 103,87 δολάρια το βαρέλι σήμερα το πρωί, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δεν εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Χθες Τετάρτη (25/3) είχε υποχωρήσει κάτω από τριψήφιο ποσοστό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η άρνηση της Τεχεράνης ωστόσο ότι διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ φαίνεται να είχε αντίκτυπο στις αγορές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί όμως δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει μια αμερικανική πρόταση, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να διεξάγει συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις είδαν το φως καθώς το οικονομικό και ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου αυξάνεται, με τις ελλείψεις καυσίμων να εξαπλώνονται παγκοσμίως, αναγκάζοντας εταιρείες και χώρες να αγωνίζονται να περιορίσουν τις επιπτώσεις.

Το Ιράν είναι υπεύθυνο για «οικονομική τρομοκρατία»

Ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι εν τω μεταξύ χαρακτήρισε οποιονδήποτε περιορισμό στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν ως «οικονομική τρομοκρατία».

Σε μια ομιλία του στις ΗΠΑ, ο Αλ Τζάμπερ είπε: «Όταν το Ιράν κρατάει σε ομηρία το Ορμούζ, κάθε έθνος πληρώνει τα λύτρα, στο βενζινάδικο, στο παντοπωλείο, στο φαρμακείο.» «Καμία χώρα δεν μπορεί να επιτραπεί να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Όχι τώρα. Ποτέ.» Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο Αλ Τζάμπερ επέμεινε επίσης ότι η ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών ήταν η μόνη λύση για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών.

Νωρίτερα, ο υπουργός διεθνούς συνεργασίας των ΗΑΕ δήλωσε στο Sky News ότι το Στενά του Ορμούζ - μια βασική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Κόλπο - δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί από καμία χώρα στην περιοχή.

Σε επιστολή που απέστειλε την Κυριακή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό -ένα όργανο του ΟΗΕ- το Ιράν ανέφερε ότι είχε περιορίσει τη διέλευση πλοίων «που ανήκουν ή συνδέονται με τους επιτιθέμενους και όσους συμμετέχουν στις επιθετικές τους πράξεις», δηλαδή το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Κατά τα άλλα, ανέφερε ότι η ναυτιλιακή λωρίδα είναι «ανοιχτή», υποστηρίζοντας ότι η θαλάσσια κυκλοφορία «δεν έχει ανασταλεί».

